BEŞİKTAŞ HABERİ: Mete Vardar’ın cezasında indirim

TFF Tahkim Kurulu, bugünkü toplantısında gündemindeki dosyaları inceledi ve alınan kararları duyurdu.

Karara göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın para cezasında indirime gidildi. TFF'den yapılan açıklamada, Vardar'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 600 bin liralık para cezasında takdiri indirim uygulanarak 450 bin liraya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Göztepe Kulübünün itirazlarının ret edildiği ve toplamda 468 bin lira para cezası verildiği belirtildi.