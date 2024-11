Lügatımızda kaybetmek yok!

Güzel bir duygu. Onunlakarşılıklı bir mücadeleye çıkacağımiçin heyecanlıyım.iyi bir teknikdirektör ve hepimizin örnekaldığı idol bir isim.Eleştirilerin sayısınınçok fazla olduğunudüşünüyorum.Ama bana kalırsa birazdaha sabırlı olmak gerekir.Fenerbahçe'yi ve kendimiziiyi analiz ediyoruz.galibiyet nedenolmasın, futbol bu. Takımın maçbaşına koştuğu mesafe 100 kilometrelerden120 kilometrelereyaklaştı. Lige verilen aralarda,fiziksel antrenmanlara dahaçok önem veriyoruz. Çünkü bukonuda iyi olmamız lazım.O yüzden ölçülü bir şekildeyükleme yapıyoruz. Kayserispor'unson 4-5 yıldır oynadığıoyun dizilişinden farklı birdizilişle sahaya çıkıyoruz. Yenisistemi de iyi hale getirmemizlazım.Fenerbahçe çok iyive güçlü bir kadroya sahip. Ancakbenim ve ekibimin lügatındabaştan kaybetmek yok.Buradan açıklamak istemiyorum.Tartışmasız bence ligin en iyiforveti Osimhen…İcardiayrı bir golcü, ceza sahasında etkili.Dzeko iyi bir golcü olmasınınyanında iyi bir takım oyuncusu.Immobile çok tecrübeli, o da cezasahasında çok etkili. Aslında TBenimfavorim her zaman Osimhen.Onları durdurmak için bayağıbir mücadele edeceğiz. Oyuncukalitesi çok üst düzeyde.Ben futbolcu kardeşlerimegüveniyorum. Hepsi iyifutbolcu, iyi insan o açıdan rahatım.Onlar elinden geleni yapıp,bizim takımımızın ne kadar iyioyunculara sahip olduğunu göstereceğineinanıyorum.Büyük takımlar deplasmandadaha rahat oluyor. Çünkü evlerindekibaskı deplasmanda yok.Kayserispor taraftarıhep bizim yanımızda. Milli maçtada çok güzel bir destek ortaya koydular.Ben inanıyorum ki Fenerbahçekarşısında da aynı coşkuyu bizeverecekler. Fenerbahçe'nin rahat oynamasınaizin vermeyecekler. Biz deonları mutlu etmeye çalışacağız.Sevgiye önem veren bir teknik direktörüm.Evet kadromuz derin olmayabilir ama çokkarakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Onlarlailetişime önem veriyorum. Teknik adamlariçin iletişim de önemli.İşin taktik-teknikboyutu da ayrı. Rakibi çok iyi analiz etmenizlazım. Stratejilerinizin iyi olması lazım. Maçı iyiokumanız lazım. Hangi oyuncudan ne alacağınızıbilmeniz lazım. Çok komplike bir olay.Teknik adamlık hiç kolay bir iş değil. Maçıniçinde de bir satranç oyunu gibi dengelersürekli değişiyor ve siz de bu hamlelere karşılıkvermek zorundasınız.Hedefleri büyük olan bir teknik adamım. Bu konuda hep eğitimler aldım. Kısıtlı imkânlarla çalıştırdığım takımlarda iyi işler yaptım. Bu yüzden zaten bence Süper Lig'de bir takımın başına geldim diye düşünüyorum. Kısa vadede hedeflerim önce bulunduğum konumda, Kayserispor'da bana güvenen insanların güvenini sarsmamak ve bu takımın sezonu iyi bir yerde bitirmesine yardımcı olmak. Uzun vadedeki hedeflerim kesinlikle ülkemizi dünyanın en büyük liglerinde temsil etmek. Artık oralarda Türk teknik direktörlerin de kupa kaldırması gerektiğine inanıyorum. Ben 3 sene Almanya ve Hollanda'da oynadım. Oradaki hocaların da bizden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. İnşallah o fırsatı da bir gün yakalayacağım.Fikstür olarak dışarıdan zor görünebilir ama ben hep söylüyorum; futbolda zor ve imkânsız diye bir şey yok. Futbol bilinmez bir denklem. Her an her şey olabilir. Evet bize karşı çıkan takımlar favori olabilir ama futbolun gerekliliğini saha içinde yapıp, yardımlaştıktan sonra her şey mümkün diye düşünüyorum. Ben bu konuda oyuncularıma güveniyorum. 4 maçlık süreci iyi geçirdik. Üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz.Türkiye kariyerinde aralarında Altay, Göztepe, Bursa, Beşiktaş'ın da yer aldığı 13 farklı kulüpte oynayan, Almanya'da Bochum, Hollanda'da Vitesse forması giyen Sinan Kaloğlu, teknik direktör olarak Altay ve G.Birliği'nde görev yaptı. 10 Ekim'den bu yana da Kayserispor'u çalıştırıyor. 43 yaşındaki hoca, Yasemin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.