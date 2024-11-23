Son dakika: Fenerbahçe’den sürpriz hamle! Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard’a kancayı attı

Fenerbahçe'den sürpriz atak. Sarı-Lacivertliler, Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg'ta forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Maurits Kjaergaard'ı yakından takip ediyor.

Fenerbahçeli kurmayların yıldız oyuncuyu izlediği ve oyuncu hakkında rapor hazırladıkları öğrenildi. 2019 yılından beri Salzburg'ta forma giyen genç Viking'in sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Sarı Kanarya, genç yıldızı devre arası ya da sezon sonunda renklerine katmayı planlıyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Kjaergaard, 5 gol atarken 3 de asist yaptı. (Takvim)