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Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:21 Son Güncelleme: 23.11.2024 14:04

Son dakika: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard'a kancayı attı

Sarı-Lacivertliler, Salzburg’un 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard’ı yakından takip ediyor. Öte yandan Danimarkalı genç yıldız, bu sezon 12 maçta, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe’den sürpriz hamle! Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard’a kancayı attı

Fenerbahçe'den sürpriz atak. Sarı-Lacivertliler, Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg'ta forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Maurits Kjaergaard'ı yakından takip ediyor.

Fenerbahçeli kurmayların yıldız oyuncuyu izlediği ve oyuncu hakkında rapor hazırladıkları öğrenildi. 2019 yılından beri Salzburg'ta forma giyen genç Viking'in sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Sarı Kanarya, genç yıldızı devre arası ya da sezon sonunda renklerine katmayı planlıyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Kjaergaard, 5 gol atarken 3 de asist yaptı. (Takvim)

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Son dakika: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Danimarkalı orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard'a kancayı attı
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