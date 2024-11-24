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Giriş Tarihi: 24.11.2024 15:08

İrfan Can Kahveci ile devam: 3 yıllık yeni sözleşme!

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci ile 3 yıl daha yola devam ediyor. Milli futbolcu, 2027-2028 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

İrfan Can Kahveci ile devam: 3 yıllık yeni sözleşme!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında 144 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı. (TRT Spor)
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İrfan Can Kahveci ile devam: 3 yıllık yeni sözleşme!
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