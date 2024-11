İrfan Can imzayı attı %100 zammı kaptı

Busezon Fenerbahçe'de düzenli forma bulamasa da aldığı sürelerde iyi işler çıkaran İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Kontratını uzatma konusunda istekli olan milli futbolcu, sarı-lacivertli takım ile her konuda anlaşmaya vardı ve 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Pazarlıklara ılımlı yaklaşanGeçtiğimiz sezon 46 maçta 18 gol-12 asistlik performansıyla en skorer dönemini yaşayan sağ kanadın, 30 milyon TL olan maaşına zam yapıldı ve 60 milyon TL'ye çıkarıldı. Yönetimin, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı ve devre arasında kadrosuna katmaya hazırlandığı Anderson Talisca'dan flaş bir hamle geldi. Al-Nassr forması giyen 10 numara, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncuları Fred ile Rodrigo Becao'yu Instagram'dan takibe aldı. Transfer sezonu açılır açılmaz imzayı atacak olan Talisca, 2.5 yıllık anlaşma karşılığında yarım sezonda 6 milyon Euro, diğer seneler içinse senelik 10 milyon Euro kazanacak. Bonservis hariç toplamda cebine 26 milyon Euro koyacak.Mert Hakan Yandaş, Kayseri'de Szymanski'den aldığı forma şansını çok iyi kulandı. 64 dakika kaldığı sahada orta sahaya enerji katan ve yaptığı 1 asistle fark yaratan milli futbolcu, hocası Jose Mourinho'nun da gözüne girdi. Mert Hakan, performansıyla ilerleyen haftalarda Portekizli teknik adamın jokeri olacağını kanıtladı. Bu sezon henüz golle buluşamasa da asistleriyle takıma can veren 30 yaşındaki oyuncu, Sivasspor (4-0) maçında Samet Akaydın'ın kilidi açmasını sağlarken Lugano (2-1) rövanşında da Edin Dzeko'ya asist yapmıştı.Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 12 maçında bulduğu gol sayısını geride bıraktı. Bu dönem 33 gole ulaşan sarı-lacivertli takım, İsmail Kartal liderliğinde aynı süreçte ağları 31 kez havalandırma başarısı göstermişti. Portekizli teknik adam ile 11 gol yiyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise filelerini 8 kez düşürmüştü. 29 puan toplayan Kanarya, 2023- 24'te hanesine 31 puan yazdırmıştı.