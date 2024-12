F.Bahçe Asbaşkanı Ilıcalı, A Spor’da Galatasaray’ı topa tuttu: Yapının bir parçası Özbek!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'un konuğu oldu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap veren Ilıcalı, gündemdeki konuları da değerlendirdi. İşte satır başları…tarafta da yönetici grubu, federasyonu tehdit ederek bir hedef peşinde. Abdurrahim Albayrak 'VAR kayıtlarını açıklayacağız' dedi, açıklandı mı hayır. Erden Timur, 'Lig bitince her şeyi açıklayacağız' dedi, açıklama var mı, yok. Bunu yapacağız, hop yoksun.Vahim durumlar var dedi Dursun Özbek ama kendimize saklıyoruz diyor. Ben buradan sesleniyorum. Elinde vahim bir durum varsa, bunu ortaya koymuyorsanız kusura bakmayın doğru bir insan değilsiniz.Yapı kimmiş diyor ya Dursun Özbek, bir parçası sizsiniz. İstediğinizi alamazsanız tehdit ediyorsunuz, sizi indiririm diyorsunuz. Şimdiye kadar da korku saldınız.gönderilip, gerekeni yap denilen hakem G.Saray-Eyüp maçında 2 Eyüp, 2 de G.Saray lehine hata yaptı. Ama G.Saray Başkanı, "dedi. Bunun üzerine bize operasyon yapılıyor, federasyon başkanına güvenmiyoruz deniliyor.ligde tiyatro oynanıyor, bunun parçası olmayacağız derken bunu kast ettim. Bu olay bir tiyatro. Orada G.Saray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Eyüpspor'un hakkı yendi.çıkarırım, elini kırarım demeçlerini yakıştıramadım. Sezonsal alıştığımız tehditler.yıkılıyor, merak etmeyin. Sistem şu anda sallanıyor, vura vura indireceğiz. Hocamıza, futbolcularımıza güveniyoruz. Gözü kara bir başkanımız var. Güzel bir taraftar, sponsor olarak takımı destekleyebilirdi ama bu yola baş koydu.ilgili bir şeyler bahsetti. Sayın Dursun Özbek, yanlış söylüyorsunuz. Yalıda buluşma olmadı. Urfa'da, Mehmet Büyükekşi ile bir kundura fabrikasında basından gizli buluşma oldu mu olmadı mı? Görüşme olmadı desinler!Youtube hesabındaki maç görüntüsünde illegal bahis reklamları var. Siz bu şirketin illegal bahis şirketi olduğunu bilmiyor muydunuz? Bunu da mı yiyeceğiz şimdi? Ne pislik olduğu belli., sizi de kandırmasınlar. Yöneticinizle tarih, zaman konusunda, hakemler konusunda anlaştık. Dedik ki milli takım arasında bunu yapalım. Sayın Dursun Özbek'in duyumları var ya hep, bizim aldığımız bilgi, İbrahim Bey çok ağır bir tepki ile karşılaşıyor, ne yap et o programa katılma diye. Sonuç ne, hop kaçtılar.Başkan Dursun Özbek, 'Paçamızdan çekmeye çalışıyorlar' dedi. F.Bahçe Avrupa'da 46. sırada, G.Saray 57… F.Bahçe'nin aldığı puan 42 bin, G.Saray'ın 33 bin. Biz sizi Avrupa'da geçtik, daha öndeyiz. Kimin kimi aşağı çekmek istediğini görüyoruz."Biz ve birkaç takım yabancı hakem istiyor, TFF Başkanı 'hayır' diyor. Biz saygı duyuyoruz. Bizim için önemli olan niyet. Diyor ki 'ben bu saçma, aklın almadığı VAR hatalarını bitireceğim.'Adalet için uğraşıyorlar, niyetinden şüphemiz yok. Karşı tarafa ayrıcalık bitti, panik zamanı başladı. Federasyon bize 'düzelteceğiz' dedi.""Federasyonu ziyaret etmenin ne zararı var anlamıyorum. Yöneticilerimizin hakemlerle görüştüğünü düşünmüyorum. MHK Başkanını kenara sıkıştırdığını düşünmüyorum. Federasyon sonuçta kulüplerin federasyonu. Herkese açık bir yer. Yöneticilerimiz zaman zaman gidiyorlar. Bundan daha doğal bir şey olamaz.""Yapı Ahmet, Mehmet değil. Galatasaray'ın sistemi 'her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım.' Er meydanına çıksanıza! Mark Clattenburg'a pozisyonları incelettik. Milli maçlar öncesinde… Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakeme göreFenerahçe'nin de 6 penaltısı verilmemiş. Getirsinler onlar da baksınlar, bizdeki durum bu. Sarı kart operasyonu diye boşuna demiyoruz. Pazar günü terazi konsa, 2-2 hata yapılmış, ortalığı yıkıyorlar. Sistem bu. Bu da yapının parçası.""G.Saray'ın bu sezon nerede hakkı yendi?F.Bahçe, Türkiye'de 12 kırmızı kart görmüş Türkiye'de… 39 maç 1 kırmızı kart Avrupa'da F.Bahçe… Bir hakem G.Saray aleyhine hata yaptığı zaman 3 ay maç almayacaksa, psikolojik olarak o maça nasıl çıkar? Avrupa dönüşü herkes eşit sürede oynamış, G.Saray ayrıcalık istiyor. Dursun Özbek, G.Saray-Eyüp maçında 39 dakika top oynandı diyor. Hayır 49 dakika oynandı. Ona yanlış bilgi verdiler herhalde."İrfan Can Kahveci benim için çok özel, Fenerbahçeliler için de öyle, çok iyi Fenerbahçeli.Başkanımız onu çok seviyor. Fenerbahçe'de efsanelerden biri oldu diyebiliriz. O kalmak istiyor, biz tutmak istiyoruz.Anlaştık sayılır. Osayi-Samuel de kalacak… Onu da takımda tutmak istiyoruz.Dzeko de aynı şekilde. Dzeko'nun Fenerbahçe'de olması bizim için bir şans. Dzeko, kriz anında Dzeko. Trabzonspor maçında yaptığı katkı. Avrupa'da maçı döndürdü.Talisca transferiyle ilgili son durumu da açıklayan F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Maliyetler çok yüksek. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek, hem kulübüyle temaslara devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz.Fenerbahçe'ye katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız.""GAZİANTEP maçında da bizim lehimize hata yapıldı. Becao'nun pozisyonu penaltı. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü biz adalet istiyoruz.Sadece kendi çıkarları üstüne konuşma, diğer takımları yok sayma. Çok gururluyum ve mutluyum böyle bir kulübü tuttuğum için. Taraftarlarımızın yorumlarına da baktığımız zaman hep adalet peşindeyiz."