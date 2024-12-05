F.Bahçe Asbaşkanı Ilıcalı, A Spor’da Galatasaray’ı topa tuttu: Yapının bir parçası Özbek!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'un konuğu oldu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap veren Ilıcalı, gündemdeki konuları da değerlendirdi. İşte satır başları…
KARŞI
tarafta da yönetici grubu, federasyonu tehdit ederek bir hedef peşinde. Abdurrahim Albayrak 'VAR kayıtlarını açıklayacağız' dedi, açıklandı mı hayır. Erden Timur, 'Lig bitince her şeyi açıklayacağız' dedi, açıklama var mı, yok. Bunu yapacağız, hop yoksun. Kendinizin yazıp, oynadığı film bitti.
Vahim durumlar var dedi Dursun Özbek ama kendimize saklıyoruz diyor. Ben buradan sesleniyorum. Elinde vahim bir durum varsa, bunu ortaya koymuyorsanız kusura bakmayın doğru bir insan değilsiniz. Diyor ki futbolu konuşmak istiyoruz. Her şey çelişki! 'F.Bahçe hep saha dışını konuşuyor' diyor, sen benim RTÜK cezamı konuşuyorsun! Puan puanayken tarihin en kötü başkanı, ara açılınca federasyona destek…
Yapı kimmiş diyor ya Dursun Özbek, bir parçası sizsiniz. İstediğinizi alamazsanız tehdit ediyorsunuz, sizi indiririm diyorsunuz. Şimdiye kadar da korku saldınız.
HAKLARININ YENDİĞİNE İNANDIRMA SİSTEMİ!
FORMATLANIP
gönderilip, gerekeni yap denilen hakem G.Saray-Eyüp maçında 2 Eyüp, 2 de G.Saray lehine hata yaptı. Ama G.Saray Başkanı, "Yapı yok, yalı var"
dedi. Bunun üzerine bize operasyon yapılıyor, federasyon başkanına güvenmiyoruz deniliyor.
BU
ligde tiyatro oynanıyor, bunun parçası olmayacağız derken bunu kast ettim. Bu olay bir tiyatro. Orada G.Saray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Eyüpspor'un hakkı yendi.
GÖZÜNÜ
çıkarırım, elini kırarım demeçlerini yakıştıramadım. Sezonsal alıştığımız tehditler.
YAPI
yıkılıyor, merak etmeyin. Sistem şu anda sallanıyor, vura vura indireceğiz. Hocamıza, futbolcularımıza güveniyoruz. Gözü kara bir başkanımız var. Güzel bir taraftar, sponsor olarak takımı destekleyebilirdi ama bu yola baş koydu.
URFA'DA FABRİKADA BULUŞTUNUZ MU!
YALILARLA
ilgili bir şeyler bahsetti. Sayın Dursun Özbek, yanlış söylüyorsunuz. Yalıda buluşma olmadı. Urfa'da, Mehmet Büyükekşi ile bir kundura fabrikasında basından gizli buluşma oldu mu olmadı mı? Görüşme olmadı desinler!
G.SARAY'IN
Youtube hesabındaki maç görüntüsünde illegal bahis reklamları var. Siz bu şirketin illegal bahis şirketi olduğunu bilmiyor muydunuz? Bunu da mı yiyeceğiz şimdi? Ne pislik olduğu belli.
G.SARAYLILAR
, sizi de kandırmasınlar. Yöneticinizle tarih, zaman konusunda, hakemler konusunda anlaştık. Dedik ki milli takım arasında bunu yapalım. Sayın Dursun Özbek'in duyumları var ya hep, bizim aldığımız bilgi, İbrahim Bey çok ağır bir tepki ile karşılaşıyor, ne yap et o programa katılma diye. Sonuç ne, hop kaçtılar.
SAYIN
Başkan Dursun Özbek, 'Paçamızdan çekmeye çalışıyorlar' dedi. F.Bahçe Avrupa'da 46. sırada, G.Saray 57… F.Bahçe'nin aldığı puan 42 bin, G.Saray'ın 33 bin. Biz sizi Avrupa'da geçtik, daha öndeyiz. Kimin kimi aşağı çekmek istediğini görüyoruz.
FEDERASYONA GÜVENİYORUZ
"Biz ve birkaç takım yabancı hakem istiyor, TFF Başkanı 'hayır' diyor. Biz saygı duyuyoruz. Bizim için önemli olan niyet. Diyor ki 'ben bu saçma, aklın almadığı VAR hatalarını bitireceğim.' Niye yabancı VAR istiyoruz, çünkü hata da olsa karşılıklı olabilir diyoruz.
Adalet için uğraşıyorlar, niyetinden şüphemiz yok. Karşı tarafa ayrıcalık bitti, panik zamanı başladı. Federasyon bize 'düzelteceğiz' dedi."
TFF'Yİ ZİYARET ETMENİN NE ZARARI VAR!
"Federasyonu ziyaret etmenin ne zararı var anlamıyorum. Yöneticilerimizin hakemlerle görüştüğünü düşünmüyorum. MHK Başkanını kenara sıkıştırdığını düşünmüyorum. Federasyon sonuçta kulüplerin federasyonu. Herkese açık bir yer. Yöneticilerimiz zaman zaman gidiyorlar. Bundan daha doğal bir şey olamaz."
İNCELETTİK, 3 KIRMIZI KART VERİLMEMİŞ!
"Yapı Ahmet, Mehmet değil. Galatasaray'ın sistemi 'her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım.' Er meydanına çıksanıza! Mark Clattenburg'a pozisyonları incelettik. Milli maçlar öncesinde… Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakeme göre G.Saray'a 39 yerine 23 sarı kart verilmiş. 3 kırmızı kart verilmemiş. G.Saray'ın 3 golünün iptal edilmesi gerekiyor.
Fenerahçe'nin de 6 penaltısı verilmemiş. Getirsinler onlar da baksınlar, bizdeki durum bu. Sarı kart operasyonu diye boşuna demiyoruz. Pazar günü terazi konsa, 2-2 hata yapılmış, ortalığı yıkıyorlar. Sistem bu. Bu da yapının parçası."
BU SEZON NEREDE HAKKINIZ YENDİ!
"G.Saray'ın bu sezon nerede hakkı yendi? G.Saray, Türkiye'de 87 maçta 5 kırmızı kart gördü. Avrupa'da da bu süreçte 21 maça çıkmış, gördüğü kırmızı kart sayısı 4…
F.Bahçe, Türkiye'de 12 kırmızı kart görmüş Türkiye'de… 39 maç 1 kırmızı kart Avrupa'da F.Bahçe… Bir hakem G.Saray aleyhine hata yaptığı zaman 3 ay maç almayacaksa, psikolojik olarak o maça nasıl çıkar? Avrupa dönüşü herkes eşit sürede oynamış, G.Saray ayrıcalık istiyor. Dursun Özbek, G.Saray-Eyüp maçında 39 dakika top oynandı diyor. Hayır 49 dakika oynandı. Ona yanlış bilgi verdiler herhalde. Az oynanmış bir maç istiyorsa, geçen sene Kadıköy'deki maç 43 dakika oynandı, G.Saraylı oyuncular yerden kalkmadı."
İRFAN CAN'LA ANLAŞTIK TADIC&OSAYI KALACAK
"İrfan Can Kahveci benim için çok özel, Fenerbahçeliler için de öyle, çok iyi Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi.
Başkanımız onu çok seviyor. Fenerbahçe'de efsanelerden biri oldu diyebiliriz. O kalmak istiyor, biz tutmak istiyoruz. İmza belki atılmadı ama tatlı bir menajeri var.
Anlaştık sayılır. Osayi-Samuel de kalacak… Onu da takımda tutmak istiyoruz. Tadic kalacak diye düşünüyorum.
Dzeko de aynı şekilde. Dzeko'nun Fenerbahçe'de olması bizim için bir şans. Dzeko, kriz anında Dzeko. Trabzonspor maçında yaptığı katkı. Avrupa'da maçı döndürdü. Oğuz parladı, Cenk Tosun da sahneye çıkacak."
TALİSCA TRANSFERİ OLUMLU İLERLİYOR!
Anderson
Talisca transferiyle ilgili son durumu da açıklayan F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Maliyetler çok yüksek. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek, hem kulübüyle temaslara devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir.
Fenerbahçe'ye katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız."
BECAO'NUN POZİSYONU PENALTIYDI
"GAZİANTEP maçında da bizim lehimize hata yapıldı. Becao'nun pozisyonu penaltı. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü biz adalet istiyoruz. G.Saray yöneticileri ayrıcalık istiyor. Eyüp maçından sonra bir cümle söylemez misiniz Eyüp'ün de hakkı yendi diye. Yapı bu işte.
Sadece kendi çıkarları üstüne konuşma, diğer takımları yok sayma. Çok gururluyum ve mutluyum böyle bir kulübü tuttuğum için. Taraftarlarımızın yorumlarına da baktığımız zaman hep adalet peşindeyiz."