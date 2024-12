SABAH Spor’un iki dev kalemi yarınki kritik maçı masaya yatırdı

SORULAR

ALİ GÜLTİKEN

GÜRCAN BİLGİÇ

1- Beşiktaş'ta saha içi ve saha dışında sıkıntılı günler yaşanıyor, Fenerbahçe zirveyle puan farkını kapatmanın derdinde. Bu hava derbiye nasıl yansır?2- Beşiktaş'la geçen sezon kupa kaldıran Serdar Topraktepe ile Mourinho'nun buluşmasında sonuç ne olur?3- Derbide öne çıkacak isimler sizce kimler olur? Nasıl bir 11'le mücadele etmeliler?4- Bu sezonun en çok tartışılan ismi hakemler. Derbide Mehmet Türkmen düdük çalacak. Yorumunuz ne?"Her ne olursa olsun, derbi kazanmak diğer yandan camianın gönlünü almak demektir. Beşiktaş bunun farkında ve."hangi atmosferde oynanırsa oynansın her iki takım için de büyük önem taşır.Her ne olursa olsun, bir derbi maçını kazanmak diğer yandan camianın gönlünü almak demektir. Beşiktaş bunun farkında ve karşılaşmaya da böyle başlayacak. Zirveye yaklaşmak F.Bahçe'nin motivasyonunu artırdı. Beşiktaş'ın durumunu avantaja çevirmek isteyecektir. Bunlar kağıt üzerinde görünenler. Ama derbi her zaman derbidir. Hangi şartlarda çıkarsanız çıkın, favorisi belli olmaz.hoca Beşiktaş'ın krizlerinde değil, çok derin krizlerinde görev aldı. Her seferinde bu durumdan güvenoyu alarak çıktı. Bu maç için de aynı şeyleri düşünüyorum.F.Bahçe karşılaşması hem onun için hem de oyuncular için hayata dönüş için büyük bir şans. Taraftar desteğini arkalarında hissedeceklerdir. Serdar hocanın bir teknik adam olarak Fenerbahçe karşısında doğru bir oyun seçeceğini düşünüyorum.Tüm bunlar ölçeğinde Van Bronckhorst'a oranla Serdar hocanın takımında başında olması daha olumlu.geçiş oyununu öncelik olarak seçecektir. Maximin ismi öne çıkıyor.Beşiktaş için bir sakatlık olmazsa yine Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih ve İmmobile'yi sahada göreceğiz diye düşünüyorum.İmmobile ve Dzeko iki takım adına önemli oyuncular. Ceza sahası oyununda fark yaratıyorlar. Gözler doğal olarak bunların üzerinde olacak. Bir diğer konu da maça etki edebilecek kaleciler konusu. Burada da teknik direktörlerin oyun seçimi çok önemli.Bunu maç günü göreceğiz ama bu tür maçlarda kaleciler çok önemli ve değerli. Mert lider bir kaleci. Güven oluşturuyor. Livakovic de son haftalarda çok formda.futbolumuzun kaçınılmaz gerçeklerinden biri daha maç oynanmadan hakem tartışmalarının başlaması. Karşılaşmaların bitimiyle yapılan açıklamalara baktığımızda da bir çok yönetici,diye demeç veriyorlar. Federasyon ve MHK bu çağrılara cevap vermiş gibi görünüyor. 32 yaşında genç bir hakem; 90 dakika sonunda ne olacak göreceğiz."İki taraf için de 'en tehlikeli" mücadele. Beşiktaş'ta rahatlık var. F.Bahçe kazanırsa, lider olacak. G.Saray, Sivas'a galibiyet baskısı ile gidecek. Gol erken gelmeli"camiasının durumu, takımın pozisyonunun önüne geçti. Bu nedenle derbi havasını yaşamıyoruz. Aslında iki taraf için de "en tehlikeli" maç olacak. Beşiktaş'ta rahatlık var, kendi taraftarı bile galibiyetten bahsetmiyor. Yani; üstlerinde baskı yok.Deplasmandaki derbiye galibiyet baskısıyla gidecekler. Karşılarında "gururları" için oynayacak sert bir takım bulacaklar.Hoca'nın stratejisi belirleyecek her şeyi. Hatay maçını kazanmak için oynadı, şimdi yenilmemek için çıkacak sahaya.Çünkü maç dengede gittiği sürece rakibi risk almak zorunda kalacak. Mourinho'nun ise tarzı "denge" üstüne. Çoğu zaman takımının ipini çekti ve çok eleştirildi. Bu kez formda oyuncuları da var.Ama son darbe için, son dakikalara kadar bekleyecek kadar da usta.maçı olacak. Böyle bir derbinin anayasasında bu var.Böyle maçları çokça yaşamış oyuncular bunlar. Baskıyı en rahat kaldıracak izimler. Onlar maçın sorumluluğunu hisseder ve etrafındakileri de doğru yönlendirirlerse, takım performanslarını da öne çıkarırlar. Fenerbahçe'nin yakaladığıen büyük avantajı. Geriye düştüklerinde bile maçı kazanmayı başarmanın getirdiği güvenen sahipler.genç hakemlere alışmamız lazım. MHK çok doğru yapıyor. Bu çocukların kararlarındaki yanlışlar bile "hata" olarak yorumlanıyor. Onlar da güveni hak eden yönetimlerin peşindeler. Maçları oynatmaya çalışıyorlar. Yine de kritik kararlarda düdük ağızlarına gitmiyor. Neden? Çünkü MHK böyle istiyor.diyorlar. Yani; Mehmet Türkmen değil, VAR hakeminin kalitesi daha belirleyici olacak. Bu hakemlerin en iyi tarafı ne itirazlardan etkileniyorlar, ne de tribünlerin tezahüratından.