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Giriş Tarihi: 6.12.2024 10:33

Son dakika: Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Jose Mourinho, perşembe günkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yaptı. İşte o sözler...

Son dakika: Mourinho’dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!

Gaziantep FK'yı yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını üçe düşüren Fenerbahçe, cumartesi günü Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olacak.Dev derbi öncesinde sarı-lacivertliler, liderlik hesapları yapmaya başladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, averaj olarak da Galatasaray'ın önünde olduğu için siyah-beyazlıları yenmesi halinde maç fazlasıyla sarı-kırmızılılardan liderliği devralacak.Jose de öğrencilerini bu yönde motive etmeyi sürdürüyor.

HATA İSTEMİYORUM

Oyuncularına nakış gibi planlarını işleyen Portekizlinin perşembe günkü idmanda, "Sizden derbide iyi bir sonuç bekliyorum ve liderliği istiyorum" diyerek seslendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın durumunun kendilerini ilgilendirmediğinin altını çizen Mourinho, rehavet uyarısında da bulundu.Galatasaray derbisinin kendilerine ders olması gerektiğini de vurgulayan Jose'nin, "Galatasaray'a karşı yaptığınız hataları bu maçta görmek istemiyorum" diyerek de sert bir uyarı yaptığı belirtildi. (Fotomaç)

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Son dakika: Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray uyarısı!
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