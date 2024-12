SABAH Spor yazarları derbi tahmininde bulundu: Fenerbahçe derbiyi kazanır

1-2 Beşiktaş hedeflerinden koptu. F.Bahçe'nin motivasyon unsuru oldukça fazla.. Dolayısıyla da bu maçın favorisi F.Bahçe'dir..YOK Futbolda bir takım için en büyük tehlike her zaman yaralı rakiptir.ben derbinin her türlü sonuca açık olduğunu düşünüyorum.Beşiktaş, içsel sorunlar yaşıyor, onlar için sezonun yeniden varoluş maçı. F.Bahçe kadro zenginliği, moral ve form olarak çok iyi,dedikleri bir maç. Derbilerin favorisi olmaz.F.Bahçe karşılaşması, Beşiktaş'ı hayata döndürecek önemli bir fırsat. Büyük takımlar her zaman bunu şans olarak görür ve ona göre oynar.Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş duyguları için oynayacak. Kötü başlangıçta kendilerini affettirmek için bu bir şans. Mourinho'nun takımı, istim üstünde. Maçı rahat kazanmaları için öne geçmeleri lazım.Eğer Beşiktaşlı oyuncular, Hatay maçı ikinci yarısını derbide yansıtırlarsa kazanmaya yakın olur.Oturmuş oyunu ile derbide 1 adım öne çıkar.Beşiktaş formsuz, moralsiz ve eksik. Fenerbahçe moralli, formda ve geniş kadroya sahip.İki takımın son durumlarını göz önüne getirdiğimizde,Bütün veriler Fenerbahçe'yi kağıt üzerinde favori gösteriyor. Beşiktaş'ta sakat oyuncular siyah-beyazlıların elini zayıflatıyor.