Derbi notları

BEŞİKTAŞ Başkanı Hüseyin Yücel ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kritik mücadeleyi protokol tribününden beraber izledi. Başkan Koç, yedikleri gol sonrası maçı izlediği yeri değiştirdi.İtalyan çalıştırıcı, ekibiyle birlikte Türk Milli Takımı havuzunda yer alan oyuncuların son durumunu takip etti.Stadyumu'nda oynanan mücadelede güvenlik çok sıkı tutuldu.Gerginliğe müsaade edilmezken iki takım taraftarlarının bir araya gelmesine izin vermedi.sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı kadroda yer alırken, taraftarın tepkisiyle karşılaştı.Tecrübeli isim ise herhangi bir karşılık vermedi. Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki santrfor 82'de oyuna dahil oldu.29 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimde ilk aday Hüseyin Yücel olmuştu. Mevcut yönetimde ikinci başkan iken Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlığa gelen Yücel, seçime kadar görevine devam edecek.Ekibiyle istişareler yapan Adalı'nın yarın ya da salı günü adaylığına dair açıklama yapacağı belirtildi.