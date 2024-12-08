Derbi notları

BAŞKANLAR DERBİYİ BİRLİKTE TAKİP ETTİ
BEŞİKTAŞ Başkanı Hüseyin Yücel ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kritik mücadeleyi protokol tribününden beraber izledi. Başkan Koç, yedikleri gol sonrası maçı izlediği yeri değiştirdi. Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünde yerini aldı.
İtalyan çalıştırıcı, ekibiyle birlikte Türk Milli Takımı havuzunda yer alan oyuncuların son durumunu takip etti.
DOLMABAHÇE'DE ÜST DÜZEY GÜVENLİK
TÜPRAŞ
Stadyumu'nda oynanan mücadelede güvenlik çok sıkı tutuldu. Dolmabahçe'de saatler öncesinden önlemlerini alan polis stat çevresinde ve girişlerde yoğun arama yaptı.
Gerginliğe müsaade edilmezken iki takım taraftarlarının bir araya gelmesine izin vermedi.
CENK TOSUN'A ISINMA SIRASINDA PROTESTO
FENERBAHÇE'NİN
sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı kadroda yer alırken, taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Beşiktaş'ta toplamda 7 sezon forma giyen golcü futbolcuyu ısınma esnasında protesto eden siyah-beyazlılar, uzun süre oyuncunun aleyhinde tezahüratlarda bulundular.
Tecrübeli isim ise herhangi bir karşılık vermedi. Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki santrfor 82'de oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ ADAY SERDAL ADALI
BEŞIKTAŞ'TA
29 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimde ilk aday Hüseyin Yücel olmuştu. Mevcut yönetimde ikinci başkan iken Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlığa gelen Yücel, seçime kadar görevine devam edecek. Gözler potansiyel adaylara çevrilirken, geçen yıl gerçekleştirilen seçimde Hasan Arat'a karşı aday olan Serdal Adalı, bir kez daha seçime girmek üzere.
Ekibiyle istişareler yapan Adalı'nın yarın ya da salı günü adaylığına dair açıklama yapacağı belirtildi.