UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi.
Meler, 10 Aralık 2024 Salı günü Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek.
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.
Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.