Fenerbahçe haberi: Kanarya’da derbi mağlubiyetlerinin nedenleri ortaya çıktı! İşte 5 maddelik liste...

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a mağlup oldu. İki maçın da ortak özelliği, Mourinho'nun taktik anlayışı ve oyuncu seçimlerinin çok tartışılması oldu.

İşte yenilgilerin nedenleri:

1- İki karşılaşmada da futbolcularda kazanma hırsı, coşkusu ve heyecanı istenilen düzeyde değildi. Beşiktaş'ı en kötü döneminde yakalayan sarı-lacivertli takım, istediği baskıyı bir türlü kuramadı. Taraftarların en büyük şikâyeti sergilenen futboldu.

2- Mourinho'nun önceki akşamki 11 tercihleri de eleştiri aldı. Formda olan Becao'yu kesip, yerine Djiku'yu koyması, sol kanatta çok iyi performans sergileyen Oğuz Aydın'ı sağ kanada çekmesi, Tadic'in forvet arkasında etkisiz kalması yanlış tercihler olarak yorumlandı.

3- İlk yarıdaki futbol, bulunan pozisyonlara rağmen yetersizdi. Bunu göremedi ve ikinci yarıya oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Portekizli hoca, ilk değişiklik için 67. dakikaya kadar bekledi. Diğer hamlelerini de Beşiktaş öne geçtikten sonra 82. dakikada yaptı.

4- Takım hiç önde pres yapmadı. Mourinho, kontrollü oyun yapısını tercih etti. Risksiz ve fazla garantici futbol her iki derbide de Fenerbahçe adına eksi olarak öne çıkan faktörlerdi.

5- G.Saray maçında Yunus Akgün merkezde çok rahat top aldı ve etkili bir oyun ortaya koydu. Aynı şekilde önceki akşam da Gedson Fernandes, ceza alanına yakın, serbest 10 numara tarzında oynayarak Beşiktaş ataklarının başlangıç noktası oldu. Mourinho, iki isme de hiçbir önlem almadı.