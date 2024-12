G.Saray takıntısı Mourinho’yu bozuyor!

TOPRAKTEPE EMEKÇİ BİR FUTBOL ADAMI

6 PUAN ÖNEMLİ DEĞİL KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SU AKAR!

YENİ OPERASYON MODELİ: YILDIZLARI SAKATLAMAK!

Beşiktaş derbisinin haftasında F.Bahçe İkinci Başkanı yine ağzından G.Saray'ı düşürmezse, camiasına F.Bahçe sevgisini sürekli olarak anti G.Saray olarak pompalarsa futbolcu da taraftarı da odak noktasından uzaklaşır.Fred yarım Fred gibi oynarken, Becao-Djiku ikilisi bir araya gelemiyor. İrfan Can kayıp, Tadic'in mevkisi değişti ve elbette Osayi-Samuel belirsizliği. Mourinho'yu da sürekli olarak G.Saray aleyhine demeç veren dünyaca ünlü teknik adam olarak kullanırsanız sadece derbileri değil zirvedeki diğer maçları da kazanamazsınız. Ancak Acun Ilıcalı'nın kayıpları yine 'yapı' kelimesi altında dışarıda arayacağı aşikar.Derbi maçını hangi ortamda kaybedersen kaybet ağır eleştiriler alırsın.Bir de ikinci derbi mağlubiyeti. İlkini de G.Saray'a karşı kendi sahasında almıştı. O yüzden eleştiriler yalnızca son maçla alakalı değil, bu iki karşılaşmanın toplamıyla da ilgili.F.Bahçe, Beşiktaş'a kaybedince bir anda Mourinho'nun derbi karnesi piyasaya çıktı. Portekizli hoca, Roma ve F.Bahçe'de çıktığı 24 büyük maçın 16'sını kaybetmiş, 4 beraberlik, 4 galibiyet almış.Bunun sebebi de takım istikrarına saygı göstermemesi. Çünkü Mourinho her maça sürpriz kadrolarla çıkıyor. Bu yüzden de eleştiriliyor. Formayı dağıtırken adaletli davranmıyor.Fenerbahçe, Beşiktaş maçında da Galatasaray karşılaşmasında da çok net pozisyonlar yakaladı. Yani teknik adamın taktiği veya oyuncu seçimi işe yaramış.Sonuçlar yara verici, özellikle taraftar morali açısından. Fenerbahçe mahkum oynayıp, kaybetseydi daha büyük problemdi. Yine de büyük hoca olarak Mourinho'nun sürekli tutmayan, sonuç getirmeyen bir ilk planı var. Kendi oyuncularının neler yapabilecekleri ya da rakip oyuncuların kapasitesi ile ilgili doğru kararlar veremediğini söylerim.Beşiktaş'ta kongrede kim seçilirse seçilsin teknik direktör olarak Serdar Topraktepe ile yola devam etmeli mi?Serdar Topraktepe, Beşiktaş camiası için çok değerli bir isim. Emekçi bir futbol adamı. 5 aylığına gelen bir yönetimin yerli ya da yabancı yeni bir teknik adamla kontrat imzalayacak yetkisi olsa bile bence camiada gücü olmaz. F.Bahçe derbisini Serdar Topraktepe'nin tercihleri ve oyun analizi ile kazandılar. Hocaya tek eleştirim, 48 yaşına gelmiş olmasına rağmen hâlâ prolisans almamış olması. Zor zamanda taşın altına elini koymayan Sergen Yalçın da bir zahmet yaz geldiğinde Ümraniye değil Alaçatı'ya gitsin.Gönülden geçen Serdar Topraktepe ile devam etmek. Serdar Hoca derbi galibiyetinin yansımalarını diğer lig maçlarındaki galibiyetlerle de perçinleyebilirse doğal olarak en doğru karar bu görünüyor. Ama futbol her maç sonrası çok farklı tartışmaları da beraberinde getirebiliyor. Bu dönem Beşiktaş camiası tarihinde olmadığı kadar derin kırılmalar yaşıyor. Bu seçim sonrası mayıs ayında bir seçim daha olacağı için göreve gelecek yönetimler saha sonuçlarına göre kendilerine kredi sağlayabilecek daha farklı hamleleri de yapabilirler.Beşiktaş geçen sezon Serdar Topraktepe ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Galatasaray'a karşı Süper Kupa'da alınan gövdeli galibiyetin arkasında da Serdar Hoca'nın olduğunu düşünüyorum. Oyuncular genç teknik adama büyük saygı gösteriyor. Özellikle F.Bahçe maçında ortaya konan şahsiyetli mücadele, Serdar Hoca'nın takıma dokunduğunun bir göstergesidir. Beşiktaş yönetimi, Serdar Hoca ile yola devam etmeli.Beşiktaş krizi kendi içinde çözmek durumunda. Hem mali şartlar hem de Süper Lig'deki iddiası nedeniyle olgun davranmak durumundalar. Serdar Topraktepe, Fenerbahçe galibiyeti ile iyi bir kredi yakalamış oldu. Eğer devre arasında gövdeli transfer de yapılmayacaksa, devam etmek, macera aramamak akıllıca olur. Serdar Hoca da bu dönemde kendisini "İlk seçenek" görmeyenlere gereken mesajı verme şansını yakalar.G.Saray'da 5 oyuncusakat ve önünde iki lig, bir de Malmö maçı var .Okan Buruk, eldekilerle bu üç maçı kazanmayaçalışacak.Zirvedeki derbinin bu sezon ligin finali olmayacağınınve bu derbide puan farkıyla önde olan takımınoyun stratejisini bile belirleyeceğinin altını çizelim.Lig maratonu uzun ve uzun sakatlıklar, yapılacakbütün tahminlerin çöpe gitmesini sağlar.G.Saray, rakiplerinin hiçbirşekilde onu baskı altına almasına müsaade etmiyor.Geçen sezon da böyle oldu. Puan farklarınınbirbirine yaklaşacağı her hafta süreci kendi lehineçevirdi. Bunun psikolojisini taşımak her takım içinçok zor oluyor. Yansımalarını da görüyoruz.Galatasaray, sezonuşampiyon bitirirse Sivas'ta alınan galibiyetinayrı yeri olacak.Galatasaray'ı seri puankayıplarında da görebiliriz, Fenerbahçe'nin farklıbir çehreye bürünebileceği de 22 maçvar. Altı puan, ikinci yarı fikstüründekisert deplasmanlara baktığımızdaGalatasaray için iyi bir sigorta.Kazandığı maçları bile'hakem' üstünden yorumlamayabaşlaması, Galatasarayyönetiminin zorlu süreçtekiön görüşünde takıma yardımcıolma çabası. Kısacası,köprünün altından daha çoksular akar.Torreira'nın düşürüldüğü pozisyonda Sivas'ın stoperine çıkmayan ikinci sarı kart, Sallai'nin yediği tokatta çıkmayan kırmızı kart, Mertens'e çift dalındığında oyunu devam ettirmek… Hadi bunların hepsine hakem hatası diyelim, Manaj'ın Barış'a gaddarca darbesinde monitöre gidip de kartın rengini kırmızıya çevirmek için hakem olmaya gerek yok.Bunca hakem fiyaskosuna rağmen eğer MHK Başkanı hâlâ koltuğunda oturuyorsa demek ki TFF Başkanı'nın koltuğu sallanıyor.Hata değil çok büyük bir çapsızlık var. Süper Lig'de maç yöneten bir hakemin VAR çağırdıktan sonra bu pozisyonu defalarca izleyip buna yalnızca sarı kart gösteriyor olması kendi kapasitesinin özetidir.Bu hakem kardeşimiz, MHK'nin veya TFF'nin kararlarını da beklememeli ve kendisi bırakma kararını almalı.'Korkulan olmadı, Barış Alper sezonu kapatmadı, sadece 3 hafta sahalarda olmayacak'. Ben bu düşünceyi savunanlara asla katılmıyorum. Manaj'ın Barış'a yaptığı hareket gaddarlıktır, hainliktir. TFF, sosyal medya görüntülerinden ceza verecek, Manaj'a ceza vermeyecek. Böyle bir dünya olmamalı. TFF olarak milli bir futbolcuyu korumazsan haksızlık yaparsın. Çünkü bu hareketin savunulacak hiçbir tarafı yok.Garantisi yok. Burada en büyük handikap Osimhen de iki hafta yok.G.Saray'ın elinde bir tek Batshuayi kaldı. Ne güzel! Yeni moda bu galiba! Rakibin en değerli oyuncusuna maç biterken gaddarca basıp kart görmeyecek ve hayatına devam edeceksin.Bu gaddarca hareket cezasız kalırsa yarın bir başka oyuncu bir takımın yıldız oyuncusunu sakatlayacak gaddarlıkta bulunabilir. Bu tür gaddarlığın alışkanlık kazanmaması için erkenden önlem almak gerekir. Hakemler ya bilerek bu hataları yapıp sosyal medyadan kendilerine hakaret edilmesini istiyorlar ve karşılığında para kazanıyorlar ya da gizli bir el bu hakem dünyasını yönetiyor,Bu lig bu hakemlerle, bu kararlarla haftalar ilerledikçe kaosa dönüşür.Sözün bittiği yerdeyiz. Bu gaddarlık karşısında, uyarılara rağmen kararında ısrar eden bir hakem için ne söyleseniz haklısınız. Ya da önceki haftalarda gösterilmeyen sarı kartlar. Turgut Doman, bu 'ayrıcalık' organizasyonunda, bu kararı ile 'tüy' dikti. Olacak şey değil. Bırakın hakem olmayı, vicdanı olan sokaktaki adam bile görüntü karşısında "yuh" derdi.Federasyon Başkanı ile Galatasaray mahkemelikken, bu pozisyonda karar değiştirmiyorsanız, milyonların tezahüratını da haklı çıkartırsınız; "Futbolun katili hakemler…"Sivassporlu Rey Manaj'ın maçın bitmesine dakikalar kala Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğine yaptığı sert faule hakem Turgut Doman sarı kart gösterdi. Ardından VAR çağrısıyla ekran başına geçerek pozisyonu tekrar izleyen Doman, kararını değiştirmedi.