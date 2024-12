Son dakika: Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan Metin Öztürk’e sert eleştiri!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk'ün Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile ilgili şike imasında bulunduğunu belirterek "Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birilerinin namusuna dil uzatırken, hadlerini bilecekler. Şike imaları ile Türk futbolunu kirletmeyin" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi etkinliğine katıldı. Ilıcalı, etkinlikten ayrılırken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk'ün Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile ilgili şike imasında bulunduğunu belirten Acun Ilıcalı, yaşananların tiyatro değil, Hollywood filmlerine benzediğini ifade etti. Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Ilıcalı,

"Ben futbolun içinden geldim. Geçmiş olsun diyorum. Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli. Kimsenin yaralanmasını, üzülmesini istemeyiz. Ama bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon'da, linç edilmeye çalışılırken, Trabzon camiasını kastetmiyorum, orada kendimi bilmez belli bir gruptan bahsediyorum ki bunu her zaman söyledim. Öyle bir tehlike atlatılırken karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz her zaman kendi lehimize de hakem hatası olduğu zaman söylüyoruz. Her zaman da bu duruşumuz devam edecek. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlayıp, hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması, bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp, bizi şampiyonluktan etmiş oyuncu… Yeni projeye göre geçen sene kendini yere atan oyuncu, bu sene Fenerbahçe maçında kasten oynamamış, yanlış anlaşılmasın önündeki ve sonrasındaki maçlarda da yok. Sonra da kalkmış, hem kasten bizim talimatımızla sakatlamış diyebiliyor, hem de bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Klasik tabi sorsan konuşmaya gel desen ortada kimse olmaz. Böyle bir şeyi at, kaç. Vahim duyumlar var. Duyum ne ? Söyleyen yok. Yalıda buluştunuz, kardeşim buluşmadık. Bana öyle duyum geldi. Futbolcu sakatladı, futbolcuyu özellikle yolladılar iması mı yapıyor, ne yapıyor anlamadım. Ben Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum buradan. Öncelikle yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Bugün ben nasıl Fenerbahçe'yi temsil ediyorsam. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu. Haberiniz olsun, belki haberiniz yoktur.

Ya da bunu da çevirirsiniz. Yöneticiniz bizimle ilgili Manaj, Fenerbahçe maçında kasten oynamadı diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü, böyle adi bir suçlama gördünüz mü ? Bu tip soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz burada böyle bir problem var, hakem hatası var, adalet istiyoruz diyoruz. Siz çıkıp yalıda buluşuyor, yapı var diyorsunuz. Kendi dediğimizi bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Tiyatro değil artık iş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Filmin son sahnesi de oyuncum sakatlandı, suçlu Fenerbahçe. Buradan bizi suçlayanlara lanet ediyoruz. Yazıklar olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

'ICARDI, ALİ KOÇ'UN FORMASINI GİYİP HADSİZ ŞEKİLDE POZLAR VERİYORDU'

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin Ali Koç yazılı forma giyerek verdiği pozların hadsizlik olduğunu belirten Ilıcalı, "Bizim için futbolcuların hayatları çok önemli. Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatları çok önemli olmayabilir. Biz ölüm tehlikesi atlattığımız zaman geçmiş olsun olmadı. Oyuncumuz sakatlandığı zaman da maşallah güzel güzel paylaşımlar yaptılar. Bunların hepsini biliyoruz. Ama bu bizim kendi duruşumuzdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bizim için bütün futbolcular değerlidir. Bizim tepkimiz Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Tabii ki onların da arasında hadsizlik yapanlar var. Icardi, geçmiş olsun sakatlandı. Ali Koç'un formasını giyip hadsiz şekilde pozlar veriyordu. Türk futboluna çirkinlik bulaştırmak için çaba içerisindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah adil bir sezonda kimin ne olduğu görülür" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN ŞİKE İMASINDA BULUNDU'

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk'ün Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensuplarının sorusu üzerine cevaplar veren Acun Ilıcalı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben de kendisine ağır bir suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birilerinin namusuna dil uzatırken, hadlerini bilecekler. Şu pozisyon, bu pozisyon, hakem tartışılır. Sen kimsin futbolcu ayarttık diye bizi suçluyorsun. Üzülerek söylüyorum. İnşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple olan eleştirilerimize bir bakın. Bir de rakibin bize suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Ben Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. Kendi aranızda bir toplantı yapıp, böyle abuk sabuk konuşan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin."