Bekle bizi Amerika

Türkiye, ABD-Meksika-Kanada'nın ev sahipliğinde Amerika Kıtası'ndaki 2026 Dünya Kupası için yola çıkıyor
En son 2002'de katılıp üçüncü sırada tamamladığımız turnuva sonrasında 24 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz
İspanya-Hollanda galibinin yanı sıra iki komşu ülke Gürcistan ve Bulgaristan ile Dünya Kupası yarışına gireceğiz
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026 yılında üç farklı ülkede düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için eleme turu grup kuraları dün İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde çekildi. A Milli Takımımız, ilk torbadan Uluslar Ligi çeyrek finalindeki İspanya/Hollanda eşleşmesinin galibi ile rakip olacak. Üçüncü torbadan ise Gürcistan, E Grubu'na dahil oldu. Son torbadan gelen ise bir diğer komşumuz Bulgaristan...
1954'te ilk kez katılım hakkı elde ettiğimiz Dünya Kupası'nda, 2002'de son kez turnuvaya dahil olan Türkiye, tarihinin en başarılı dönemini geçirip 3. olmuştu.
TOPLAMDA 6 MAÇ YAPACAĞIZ
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak.
NASIL KATILIRIZ?
Avrupa
elemelerinde gruplarında lider olan 12 takım doğrudan katılım hakkı elde edecek. Son 4 yer için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım, play-off maçları yapacak ve Mart 2026'da son 4 katılım hakkı da sahibini bulacak.
RAKİP FARK ETMEZ HAZIRIZ
Montella: "24 yıl Türkiye gibi bir ülke için çok fazla. Biz hazırız."
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Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Biz bu turnuvaya katılmaya hazırız" diyerek kurayı özetledi. İspanya'nın son şampiyon olduğunu hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin en son 2002'de Dünya Kupası'na katıldığını vurgularken şöyle devam etti: "Rakip fark etmez biz herkese hazırız. İspanya son turnuvanın kazananı. Gürcistan'ın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Herkesle savaşmaya hazırız. 4. torbanın da en yüksek puanlı takımı Bulgaristan'dı, onlar geldi.
İyi ve genç bir takımımız var. Maçların tarihine kadar elbette fizik olarak farklı bir durumda olacağız. Bu süreye kadar kendimizi daha da geliştireceğiz. 24 yıl Türkiye gibi bir ülke için çok fazla. Orada olmak istiyoruz."
HOLLANDA İLE HESABIMIZ VAR
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güçlü bir gruba düştüklerini ancak bunun tüm takımda motivasyonu arttıracağını belirtti. Zürih'teki kura töreninin ardından açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, tüm güçleri ile takıma ve teknik heyete destek olacaklarını belirtirken şöyle devam etti: "İki komşu ülke var, bir de Hollanda ile bir hesabımız var. Dengeli bir grup oldu. İyi mücadele olur. Güçlü takımlar bizim lehimize. Oyuncularımız sahada ellerinden geleni yapacak, 24 sene sonra turnuvaya katılacağız. Tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonuna sahibiz. Allahın izni ile bu turnuvaya gitmek ve orada da başarılı olmak istiyoruz. Oyuncularımız maçlara kadar daha da deneyim kazanacaktır. Biz Amerika'da olacağız."
EURO 2024'TEKI MAÇ HÂLÂ AKLIMIZDA
GÜRCİSTAN Teknik Direktörü Willy Sagnol, kolay bir grup olmadığını söyledi. "Türkiye için zorsa bizim için de zordur"
diyen Fransız çalıştırıcı, "5 ay geçmesine rağmen EURO 2024'teki maçımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin harika hocası ve futbolcuları var. Türkiye'ye zor dakikalar olacak. Artık günümüzde küçük takımların dahi her takıma zorluk çıkarabildiğini görüyoruz" diyerek kolay pes etmeyeceklerini vurguladı.
CEYHUN KAZANCI: DENGELİ BİR GRUP
MİLLİ Takımlar Sorumlusu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, dengeli bir grup oluştuğunu söyledi. İlk torbadaki takımı beklemeye koyulduklarını belirten Kazancı, "Üçüncü ve dördüncü torbadan oldukça güçlü takımlar geldi, dengeli bir grup. 6 maçlık kısa bir serüven olacak. Her şey olabilir bu grupta. Hızlı hızlı 3 ayda bitecek. İnşallah direkt gideriz. 1. torbadan kim gelirse puan kaybedebilir, iç sahada herkesi yenmemiz lazım"
dedi.
İLK MAÇIMIZ EYLÜL 2025'TE
A Milli Takımımızın, Dünya Kupası elemelerinde dörtlü grupta yer almasının sebebi Uluslar Ligi'ndeki durumu. Türkiye, mart ayında Uluslar Ligi'nde Macaristan ile A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları yapacak. Dünya Kupası elemelerinde beşli gruplarda ilk karşılaşmalar martta oynanırken, ülkemizin de yer aldığı dörtlü gruplardaki ilk maçlar eylül ayında başlayacak. Avrupa Eleme gruplarında müsabakalar Kasım 2025'te sona erecek.
KUPA BU KEZ ÇOK FARKLI!
FIFA
tarafından alınan kararla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda katılan ülke sayısı 32'den 48'e yükseltildi. Afrika ve Asya'dan gelecek takım sayısı artırıldı.
2026
Dünya Kupası'nda ev sahiplerinin yanı sıra Avrupa'dan 16, Afrika'dan 9, Asya'dan 8 veya 9, Güney Amerika'dan 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 6 veya 7, Okyanusya'dan ise 1 takımın katılması planlanıyor.
TAKIM
sayısının artışı ile birlikte Dünya Kupası'ndaki toplam maç sayısı 64'ten 104'e çıkacak.
YENI
statüde 48 takım, dörderli 12 grupta mücadele edecek, ilk iki sırayı alanlar üst tura çıkacak. En iyi 8 üçüncü de son 32 turuna kalacak.
KUPADA
finalle birlikte bir takım en fazla 7 maç yapacak.
TAKIM
sayısı değişse de turnuva yine 32 günde tamamlanacak.
AÇILIŞ AZTECA'DA FİNAL METLIFE'TA
TURNUVANIN açılış karşılaşması 11 Haziran 2026'da Meksika'nın başkenti Meksiko City'de bulunan 83 bin kişilik tarihi Azteca Stadı'nda yapılacak. Final ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.
ELEME TURU GRUPLARI
A Grubu: Almanya/İtalya kazananı, Slovakya,Kuzey İrlanda, Lüksemburg
B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova
C Grubu: Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus
D Grubu: Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
F Grubu: Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
G Grubu: İspanya/Hollanda kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta
H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino
I Grubu: Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova
J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra
L Grubu: Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık