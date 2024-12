Bekle bizi Amerika

Türkiye, ABD-Meksika-Kanada'nın ev sahipliğinde Amerika Kıtası'ndakiEn son 2002'de katılıp üçüncü sırada tamamladığımız turnuva sonrasındaİspanya-Hollanda galibinin yanı sıra iki komşu ülke Gürcistan ve Bulgaristan ile026 yılında üç farklı ülkede düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için eleme turu grup kuraları dün İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde çekildi.1954'te ilk kez katılım hakkı elde ettiğimiz Dünya Kupası'nda, 2002'de son kez turnuvaya dahil olan Türkiye, tarihinin en başarılı dönemini geçirip 3. olmuştu.Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak.elemelerinde gruplarında lider olan 12 takım doğrudan katılım hakkı elde edecek. Son 4 yer için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım, play-off maçları yapacak ve Mart 2026'da son 4 katılım hakkı da sahibini bulacak.Montella: "24 yıl Türkiye gibi bir ülke için çok fazla. Biz hazırız."Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Biz bu turnuvaya katılmaya hazırız" diyerek kurayı özetledi. İspanya'nın son şampiyon olduğunu hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin en son 2002'de Dünya Kupası'na katıldığını vurgularken şöyle devam etti: "Rakip fark etmez biz herkese hazırız. İspanya son turnuvanın kazananı.İyi ve genç bir takımımız var. Maçların tarihine kadar elbette fizik olarak farklı bir durumda olacağız. Bu süreye kadar kendimizi daha da geliştireceğiz. 24 yıl Türkiye gibi bir ülke için çok fazla. Orada olmak istiyoruz."TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güçlü bir gruba düştüklerini ancak bunun tüm takımda motivasyonu arttıracağını belirtti. Zürih'teki kura töreninin ardından açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, tüm güçleri ile takıma ve teknik heyete destek olacaklarını belirtirken şöyle devam etti: "İki komşu ülke var, bir de Hollanda ile bir hesabımız var. Dengeli bir grup oldu. İyi mücadele olur. Güçlü takımlar bizim lehimize. Oyuncularımız sahada ellerinden geleni yapacak, 24 sene sonra turnuvaya katılacağız. Tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonuna sahibiz. Allahın izni ile bu turnuvaya gitmek ve orada da başarılı olmak istiyoruz. Oyuncularımız maçlara kadar daha da deneyim kazanacaktır. Biz Amerika'da olacağız."GÜRCİSTAN Teknik Direktörü Willy Sagnol, kolay bir grup olmadığını söyledi.diyen Fransız çalıştırıcı, "5 ay geçmesine rağmen EURO 2024'teki maçımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin harika hocası ve futbolcuları var. Türkiye'ye zor dakikalar olacak. Artık günümüzde küçük takımların dahi her takıma zorluk çıkarabildiğini görüyoruz" diyerek kolay pes etmeyeceklerini vurguladı.MİLLİ Takımlar Sorumlusu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, dengeli bir grup oluştuğunu söyledi. İlk torbadaki takımı beklemeye koyulduklarını belirten Kazancı,dedi.A Milli Takımımızın, Dünya Kupası elemelerinde dörtlü grupta yer almasının sebebi Uluslar Ligi'ndeki durumu. Türkiye, mart ayında Uluslar Ligi'nde Macaristan ile A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları yapacak. Dünya Kupası elemelerinde beşli gruplarda ilk karşılaşmalar martta oynanırken,tarafından alınan kararla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda katılan ülke sayısı 32'den 48'e yükseltildi. Afrika ve Asya'dan gelecek takım sayısı artırıldı.Dünya Kupası'nda ev sahiplerinin yanı sıra Avrupa'dan 16, Afrika'dan 9, Asya'dan 8 veya 9, Güney Amerika'dan 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 6 veya 7, Okyanusya'dan ise 1 takımın katılması planlanıyor.sayısının artışı ile birlikte Dünya Kupası'ndaki toplam maç sayısıstatüde 48 takım, dörderli 12 grupta mücadele edecek, ilk iki sırayı alanlar üst tura çıkacak.finalle birlikte bir takım en fazla 7 maç yapacak.sayısı değişse de turnuva yine 32 günde tamamlanacak.TURNUVANIN açılış karşılaşması 11 Haziran 2026'da Meksika'nın başkenti Meksiko City'de bulunan 83 bin kişilik tarihi Azteca Stadı'nda yapılacak. Final ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.A Grubu: Almanya/İtalya kazananı, Slovakya,Kuzey İrlanda, LüksemburgB Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, KosovaC Grubu: Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, BelarusD Grubu: Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, AzerbaycanF Grubu: Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, ErmenistanG Grubu: İspanya/Hollanda kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, MaltaH Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, San MarinoI Grubu: Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, MoldovaJ Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, LihtenştaynK Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, AndorraL Grubu: Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık