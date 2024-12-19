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Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:40

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

FIFA, aralık ayı dünya sıralamasını duyurdu. A Milli Futbol Takımı, sıralamada 28'inci basamakta yer alarak yerini korudu.

DHA
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 28'inci basamakta yer aldı.

FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1537,24 puanla 28'inci sıradaki yerini korurken, sıralamada Arjantin liderliğini sürdürdü. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

İlk 10 basamakta değişiklik olmazken, sıralama şöyle;

1 Arjantin - 1867,25

2 Fransa - 1859,78

3 İspanya - 1853,27

4 İngiltere - 1813,81

5 Brezilya - 1775,85

6 Portekiz - 1756,12

7 Hollanda - 1747,55

8 Belçika - 1740,62

9 İtalya - 1731,51

10 Almanya - 1703,79

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu
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