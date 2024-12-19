Fenerbahçe Haberi: Cengiz Ünder kararını verdi: "Burada mutluyum"

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi. Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmezken, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi.



MOURINHO'DAN MEMNUN

Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

SADECE 4 MAÇTA OYNADI

Bu sezon sadece 4 maçta ter döken Cengiz Ünder, skora katkı yapamadı. Sakatlığını atlatan sağ kanat oyuncusunun sarı-lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.