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Giriş Tarihi: 19.12.2024 08:58 Son Güncelleme: 19.12.2024 09:07

Fenerbahçe Haberi: Cengiz Ünder kararını verdi: "Burada mutluyum"

Fenerbahçe'nin geçen sezon 15 milyon Euro’ya transfer ettiği milli futbolcu Cengiz Ünder, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Ünder, teklifleri kabul etmeyeceğini ifade ederek, "Burada mutluyum, bir yere gitmiyorum” dediği öğrenildi.

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe Haberi: Cengiz Ünder kararını verdi: Burada mutluyum

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi. Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmezken, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi.

MOURINHO'DAN MEMNUN

Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

SADECE 4 MAÇTA OYNADI

Bu sezon sadece 4 maçta ter döken Cengiz Ünder, skora katkı yapamadı. Sakatlığını atlatan sağ kanat oyuncusunun sarı-lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçe Haberi: Cengiz Ünder kararını verdi: "Burada mutluyum"
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