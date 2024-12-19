İki türk oyuncu dopingden 4 yıl ceza aldı!

İki Türk futbolcu Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, doping yaptıkları gerekçesiyle 4 yıl futboldan men edildi. Beşiktaş altyapısından yetişen iki oyuncunun, Fatih Karagümrük ile olan sözleşmeleri sezon başında feshedilmiş ve gerekçe olarak "özel sebepler" açıklaması yapılmıştı.
Şu anda boşta olan 21 yaşındaki iki oyuncu, dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı: "Sezon başında yapılan rutin doping testi sonuçlarının pozitif çıkması hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Konuyu detaylı araştırdığımızda, şahsımıza özel olarak çalışan bireysel antrenörümüzün (T.K isimli şahıs) bizim haberimiz olmadan uyguladığı bir tedavi yöntemi sırasında
yasaklı bir maddenin kullanıldığını öğrendik.
'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK'
Bu madde, bize yapılan bir enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Bu durum, güven duyduğumuz ve birçok profesyonel oyuncuyla çalıştığını düşündüğümüz bir kişi tarafından
gerçekleştirilmiş olması nedeniyle bizim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu olayla ilgili olarak, gerekli hukuki süreçleri başlattık, T.K. isimli şahıs hakkında gerekli suç duyurularını yapacağız."