İki türk oyuncu dopingden 4 yıl ceza aldı!

İki Türk futbolcu Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, doping yaptıkları gerekçesiyle 4 yıl futboldan men edildi. Beşiktaş altyapısından yetişen iki oyuncunun,Şu anda boşta olan 21 yaşındaki iki oyuncu, dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı: "Sezon başında yapılan rutin doping testi sonuçlarının pozitif çıkması hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Konuyu detaylı araştırdığımızda,yasaklı bir maddenin kullanıldığını öğrendik.Bu madde, bize yapılan bir enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Bu durum, güven duyduğumuz vegerçekleştirilmiş olması nedeniyle bizim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu olayla ilgili olarak, gerekli hukuki süreçleri başlattık, T.K. isimli şahıs hakkında gerekli suç duyurularını yapacağız."