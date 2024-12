Ömer Erdoğan: “Sivasspor’da başarılı işlere imza atacağız”

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı işler yapacaklarına inandığını söyleyen Erdoğan, "Taraftarlarımızın desteğiyle çok güzel başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz büyük ama benim yapımda her zaman maçtan maça planlamak var. Bizim oynayacağımız ilk maç benim için çok önemli. Prensip anlaşmasına vardıktan sonra hem kendi analizlerimize hem de futbolcu analizlerine başlayarak takımımızı inşallah cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız. İyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah buradaki hedefleri daha yukarıya taşırız. Sırf bir hoca değişimiyle bazı şeyler hemen olmuyor zamana da ihtiyaç var" dedi.



"İmzaların benim için çok önemi yok"

Sözleşmesinin süresiyle ilgili yöneltilen soruya Ömer Erdoğan, "Başkanımızla oturduk konuştuk. Sözleşme süresinin de benim için çok önemli olduğuna da inanmıyorum. Şu an sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız. Süre önemli değil. Önemli olan Sivasspor'u bu sıkıntılı süreçten çıkartıp düzlüğe getirmemiz. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz daha sonra sezon sonu oturur ve sözleşmeyi uzatırız. Ben buraya gelirken uzun vadeli düşünerek geldim. İmzaların benim için çok önemi yok" yanıtını verdi.



"Kupada kazanarak moral bulduk"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçı izlediğini ifade eden 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımı izledim. Daha az ligde süre alan oyuncuları değerlendirdik. Hem de oyuncuları görmek istedim. Diğer oyuncuları tanıyorum zaten. Hem de oyuncuların maç kondisyonunu yükselmek için oynattık. Oyuncularda sahada çok disiplinli ve gayretli mücadele gösterdiler. Güzel bir galibiyet oldu. Kupa maçı da olsa bizim için güzel bir moral oldu Samsun maçı öncesi. Kupada da Sivasspor, bu kupayı daha önce kazanmış bir camia. Kupada da biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz" dedi.



"Transfer yapmak için yapmayacağız"

Transferle ilgili de konuşan Erdoğan, "Daha yeni başladık. Takımı yakından tanımam için biraz zamana ihtiyacım var. Başkanımla görüşmemde de aynı fikirlerdeyiz. Eksikleri biliyoruz, biz burada transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Bize gerçekten katkı sağlayacak, takımın rekabet ortamını daha yukarıya çekecek oyuncular kazandırmamız lazım" ifadelerini kullandı.



"Mecbur alt yapıya dönmemiz lazım"

Alt yapıya ciddi önem vereceğini de açıklayan Teknik Direktör Erdoğan, "Genç oyuncularla ilgili gerçekten ciddi yatırımlar var. Tesisleşme ve alt yapı anlamında çok doğru işler yapılıyor. Geçen sene biliyorsunuz, Yunus Emre gibi çok değerli bir oyuncuyu kazandırdık. Her zaman hocalar alt yapıyı gelip söylüyor ama hayata geçiriyorlar mı? İyi bir genç yakalarsak, takıma katkı sağlayacağına inanırsak biz oyuncuların her türlü gelişimi için yardımcı olacağız. Oyuncuların eksiklerini tamamlamaya çalışırken oyuncu da kazanacağız. Günümüz futbolunda, bu ekonomik ortamda sürekli transferlerle bu işi götüremezsiniz. Mecbur artık alt yapıya dönmemiz lazım. Burada da iyi bir alt yapı çalışması var. Ondan faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız" şeklinde konuştu.



"Bu takımın sahibi taraftardır"

Sivasspor taraftarını stadyuma davet eden Erdoğan, "Taraftar olmazsa olmaz, bu bir gerçek. Taraftarlar gelir, izlerler. Keyif alırlarsa daha çok gelirler. Bu kulüplerin her zaman sahibi taraftardır. Taraftar her zaman takımının yanında olmuştur. Bizim amacımız tribünleri doldurtmak. Kendi sahamızda özellikle rakiplere çok zor bir deplasman havası yaşatmak istiyorum. Yeter ki oyuncular iyi olsun ve çalışsınlar. Biz ekibimizle beraber çalışacağız. Ayrıca benim anne tarafım Sivaslı Yarhisarlı. Çocukluğumda çok geldim, arabayla tatile giderken hep buraya uğruyorduk. Bir anlamda kendi memleketimde teknik direktörlük yapmamın gururunu da yaşıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.