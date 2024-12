Derbinin güleni Seydikemerspor oldu! Bordo mavililer kendi evinde galibiyet serisini sürdürdü

Süper Amatör Ligi B Grubu 10'uncu hafta karşılaşmasında, ligin zirvesinde ve aynı puanına sahip olan Seydikemerspor ve Eldirekgücüspor arasında oynandı.

Seydikemer Mehmet Günay Stadında oynanan karşılaşmayı, Seydikemer Belediye Başkanı ve Seydikemerspor Başkanı B. Önder Akdenizli, Eldirekgücüspor Kulübü Başkanı Danyal Balcı, her iki takımın yöneticileri ve yaklaşık Bin 500'e yakın futbolsever izledi. Her iki takımında kontrollü başladığı maça ev sahibi takım Seydikemerspor, Teknik Direktör Enver Ataçocuğu yönetiminde Kaan, Erman, Alperen, Yusuf, Berat, Murat, Melih, Onur Okan, Serdar, Kutluşah ve Onur Garip ilk on biri ile sahaya çıktı.Konuk takım Eldirekgücüspor ise, Teknik Direktör Kazımhan Kıvrak yönetiminde Süleyman, Güngör, Yunus Emre, Mert, Ersin, Doğukan, Cihat, Yemen, Selami, Halil ve Murat ilk on biri ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her hangi gol sesi çıkmazken, ev sahibi takım 61. dakikada Onur Garip'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 70. dakikasında konuk takım Eldirekgücüspor Halil Fidan'ın attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. 79. dakikada ise hakemin verdiği penaltıyı şık bir vuruşla gole çeviren Onur Okan takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken, Eldirekgücüsporun teknik direktörü Kazımhan Kıvrak, yan hakeme yaptığı ısrarlı davranışları sonucu kırmızı kart ile cezalandırıldı. Alınan 2-1'lik galibiyetin ardından futbolcularını ve teknik heyeti tebrik eden Seydikemer Belediye Başkanı ve Seydikemerspor Başkanı B. Önder Akdenizli, "İnşallah o sene bu sene. Bu çocuklar Seydikemersporu hak ettiği yere sezon sonu ulaştıracaklar" dedi. Bu karşılaşmanın sonucu itibariyle Seydikemerspor ligde 21'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Eldirekgücü ise 18 puanda kaldı.