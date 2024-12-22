Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas ise Sümer'in çok müstesna bir insan olduğuna işaret ederek, "Trabzonspor'un kuruluşundaki ilk lisanslı futbolcularından biriydi. Hem futbolcu hem teknik adam hem de başkan olmak dünyada eşine az rastlanır bir durum. Bu da kendisini farklı bir yönüyle özel kılmıştır. Hocamız, futbolun bir iş olduğunun yanında bir sanat ve felsefe olduğunu sık sık vurgulamış ve kendi kariyer planlamasında bunu öne çıkarmıştır." dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de Sümer'in vefatının 4. yılı olduğunu hatırlatarak, "Ancak o ne Trabzon'un ne de Türk futbolunun hafızasında bir an olsun silinmedi, silinmeyecek." ifadesini kullandı.