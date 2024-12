Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

"HEP BİR ÖĞRETMEN, LİDER OLDU"

Sümer'in sadece bir futbol adamı değil, bilge, yol gösterici, inanç ve azmin simgesi olduğunu ifade eden Ören, şunları söyledi:

"Trabzonspor'un toprağından filizlenen bir fidan gibi büyüyüp köklerini Türk futbolunun en derinlerine saldı. Onun dokunduğu her genç futbolcunun gözlerinde, bir geleceğin umudu parladı. Onun tesisleşme için inşa ettiği her yapı, aslında sadece bir kulübün değil, bir kentin ve milletin hayallerini koruyan kaleler oldu. Özkan Sümer, 'Türk futbolunun kurtuluşu üretimdedir.' derken yalnızca futbolu değil bir milletin yeniden doğuşunun sırrını da anlatıyordu. O sadece sahada değil hayatın her alanında ilkeli duruşu, dürüstlüğü ve cesaretiyle hep bir öğretmen, lider oldu."

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü de Özkan Sümer'in vefatının yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Bordo-mavili kulübün mesajında, "Futbolcu, yetenek avcısı, hoca, başkan… Türk futbolunun yapı taşı… Ülkemizin ve Trabzonspor'umuzun yetiştirdiği en önemli spor adamlarından Özkan Sümer'i vefatının dördüncü yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.