Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı istifa etti!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki Galatasaray maçınn ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı kazanan Galatasaray Kulübü'nü tebrik eden Çamlı, seyirciya "bir futbol resitali" verdiklerini dile getirdi.

"İSTİFA ETTİM"

Kayserispor'u ve maçta oynayan futbolcuları tebrik eden Çamlı, "Bu bir maç. Neticesi 5-1 olur, 6-1 olur, 4-1 olur. Hiç fark etmiyor. Bu 'yönetim istifa' diye bir bağıran arkadaşlar, rahatlasınlar, ben istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır ama ben Kayserispor için yaptıklarımdan hiç pişman değilim." dedi.

"GELİN BURAYI YÖNETİN"

Ali Çamlı, "Şehrime aşık bir adamım. Uzun yıllardır Kayserispor'un içinde hizmet ediyorum. Ne yapalım? Bu bağıran arkadaşlar gelsinler burayı yönetsinler. Bakalım onlara da biz elimizden gelen desteği veririz ama biz onlar gibi ahlakı ayaklar altına alıp ahlaksızca bağırıp küfür etmeyiz. Sadece yapabileceğimiz ne varsa onu yaparız. Oradan küfür ettiler. Bunun hesabını inşallah ilerleyen zamanlarda o küfreden arkadaşlar verecektir. Kayserispor, benim için Kayseri şehri için her şeyden önemli. İsimlerin hiç önemi yok. Ali Çamlı Kayserispor'un yanında çok küçük kalır. Kayserispor'a şerefimle, namusumla hizmet ettim ama bu bağıran arkadaşlara diyorum ki gelin burayı yönetin. Biz size destek verelim. Sakın ola ki edep sınırlarını zorlamayın. Vallahi bir şehir karşıma dikilse Allah'ın izniyle benim vereceğim cevaplar vardır. Bugün bu bağıranlara diyorum ki bu kulübü bu hale getirenlere neden bağırmadınız?" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR DEFTERİ KAPANMIŞTIR"

Çamlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimler olduğunu herkes biliyor. Bu kulübün geleceğine kement vuranlara bir seslenin de onlara bir hesap sorun da o zaman göreyim sizin. Arkadaşlar bu kulüpte yapılan bütün pislikleri bugüne kadar tamamen derledim, topladım. Bir suç duyurum Cumhuriyet Savcılığı'nda var ama daha ciddilerini önümüzdeki günlerde tekrar yapacağım. Burada gene söylüyorum. Hepimiz zarar görelim ama Kayserispor zarar görmesin. Benim için bu dakika itibariyle Kayserispor defteri kapanmıştır. Bundan sonra gelecek, yönetecek her kim varsa başarı diliyorum. Üstüme ne düşerse yapmaktan da hiç kaçınmayacağımdan emin olun. Bu haksız yere küfredenleri, bağıranları Allah'a havale ediyorum."