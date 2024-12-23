Galatasaray Haberi: Okan Buruk’tan rekor üstüne rekor!

Galatasaray deplasmanda 5-1'lik Kayserispor zaferiyle Süper Lig'de 16 maçta 14 galibiyet- 2 beraberlikle 44 puana ulaştı ve 2024 yılını namağlup kapattı.

Teknik direktör Okan Buruk, son iki sezonda kırmadık rekor bırakmazken, birçok ilke de imza attı. Şampiyon kartvizitli hoca, Cimbom'un başında ligde 90. müsabakasında 75. galibiyetini elde etti.

Böylelikle 2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Christoph Daum'un 103 maçta ulaştığı rekoru kırarak 75 galibiyete en kısa sürede erişen teknik direktör oldu.

İşte Aslan'ın 51 yaşındaki çalıştırıcısının kırdığı bazı rekorlar:



- Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç),

- Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102),

- Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68),

- Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyeti serisi (13 maç),

- Süper Lig'de bir sezonun ilk 12 maçında 11 galibiyet alan ilk kulüp.