Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu!

Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi her iki aday da listelerini teslim etti. İşte Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri...

HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ



Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri:



Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar



Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri:



Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin



SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ



Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri:



Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan



Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri:



Toygun Batallı

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz