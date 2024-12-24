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Giriş Tarihi: 24.12.2024 17:39

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu!

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan başkanlık seçiminde yarışacak olan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu.

Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu!

Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi her iki aday da listelerini teslim etti. İşte Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri...

HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri:

Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Cemile Aslı Üstünkaya
Ahmet Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri:

Sedat Seymen Akçadağ
Nazlı Ayaz
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri:

Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri:

Toygun Batallı
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz

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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu!
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