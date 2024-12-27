Tarihi hamle!

Türk futbolu, tarihi bir değişimin kıyısında. Yıllardır süren hakem tartışmalarında kulüpler ile karşı karşıya kalan TFF, sorunun çözümü için büyük bir adım attı ve bu konudaki yetkilerini kulüplere devretmek üzere anlaşmaya vardı. Dün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Ferhat Gündoğdu, yaptıkları çalışmaları Kulüpler Birliği'ne aktardıklarını ve mevzuat değişikliği yapılana kadar danışma kurulu aracılığı ile sürecin izleneceğini şöyle anlattı: "Göreve başladığımız Ağustos ayında kulüplerin bizden 'MHK'nin şirket adı altında yönetilmesi' isteği vardı. Biz de raporlamalarımızı yaptık. İngiltere ve Almanya'yı yerinde, İspanya ve Portekiz'deki MHK'leri inceledik. Çalışmalarımızı Kulüpler Birliği'ne sunduk.

YASAL DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Önce bir şirket kurulacak. Statü ve yasal değişiklik gerekiyor. Bu çalışma Süper Lig ve 1. Lig'i kapsayacak bir durum. En doğru zamanın sezon sonunda olabileceği görüldü. Bu süreyi beklerken de nasıl tecrübe ederiz diye düşündük. Dönüşüm diye adlandırdık. Yeni sezona kadar danışma kurulu oluşturulacak. MHK şimdi nasıl yönetiliyorsa bu danışma kurulu ile yönetilecek."



SİSTEM NASIL OLACAK?

Danışma Kurulu, bu sezonun sonuna kadar dönüşüm sürecinde durumu test edecek. 3 üye Kulüpler Birliği Vakfı'ndan, 2 üye ise MHK'den gelecek. Haziran ayında ise şirketleşme süreci tamamlandıktan sonra bir CEO (Bugünkü MHK başkanı yetkilerinde) ve altında iki yönetici ile birlikte şirket olarak süreç resmiyete dönecek. Danışma kurulu, hakemlerin atanması, eğitilmesi ve performans yönetimi gibi konularda da yetkiye sahip olacak.





HAFTAYA ATAMA YAPILACAK

"TFF başkanımızın yaklaşımı 'gerekirse tamamını siz atayın' şeklinde. Geçiş sürecinde önerilerimizi görünce Kulüpler Birliği, danışma kurulunu kabul etti. Önümüzdeki hafta 3 danışma kurulu üyesini TFF'ye bildirecekler, TFF de 2 üye atayacak. Ve danışma kurulu göreve başlayacak. Sonrasında bir karar verilecek ve şirketleşme olacak mı olmayacak mı? Geçiş için 4-5 ay zaman kazanmış olacağız."



YABANCI VAR KONUŞULMADI

Tartışmaların odağındaki yabancı hakem konusuna ise Ferhat Gündoğdu şu yanıtı verdi: "Yabancı VAR için bir görüşme yoktu. Şirketleşme süreci konuşuldu. Her türlü stratejik kararın danışma kurulunun yetkisinde olacağı kulüpler Birliği Vakfı'na aktarıldı. Hakemler için bir şey değişmeyecek. Onlar sadece hakemliklerini yapmaya devam edecek."