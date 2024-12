Herkes gitti tek o değişmedi

Başarılı eldiven, Halilhodzic'ten Şenol Güneş'e kadar birçok deneyimli isimle çalışma fırsatı buldu

2024 senesini Bodrum FK galibiyetiyle mutlu bitiren Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, yılların değiştiremediği tek isim oldu. 2017- 2018 sezonundan itibaren düzenli olarak forma giyen 28 yaşındaki eldiven, kariyerinde birçok başkan ve teknik direktörle çalışarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Her sezon oyuncu sirkülasyonunun yaşandığı bordomavili takımın deneyimli file bekçisi, bu sezon ortaya koyduğu performansla Trendyol Süper Lig'in 'altın eldiveni' olarak öne çıktı.

SÜPER LİG'İN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

LİGDE bu sezon 17 haftalık süreçte 4.25 kurtarış ortalamasıyla maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci olan Uğurcan, Trabzonspor'daki 9.5 yıllık kariyerinde 4 başkan ve 12 teknik direktör gördü. Vahid Halilhodzic, Şota Arveladze, Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, İhsan Derelioğlu, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve son olarak Şenol Güneş gibi usta bir hocayla çalışma fırsatı buldu. Kulüp başkanı olarak İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta, Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan dönemlerini gördü.

4 KUPA KAZANDI

Trabzonspor formasıyla 267 karşılaşmada ter döken, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçen Uğurcan, A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Kariyer planlamasını, "Trabzonspor'un birinci kalecisi olmak ve Millî Takım'a gelmek bana yetmiyor. Her futbolcunun hayali gibi bir gün Avrupa" olarak yapan deneyimli isim, futboldaki en önemli şeylerden birinin her hocadan, her futbolcudan hatta birikimi olan masörden ve malzemeciden bir şeyler öğrenmek olduğunu dile getiriyor.