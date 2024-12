Bernabeu ‘Arda’ diye inliyor

Real Madrid'de sezon başı istediği süreleri bulamayan ancak sonrasında yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren milli futbolcu Arda Güler, La Liga'da Aralık ayının U23 oyuncusu ödülünü kazandı. İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Mundo Deportivo'nun Real Madrid şefi Manuel Bruna, Türkiye'nin 19 yaşındaki gözbebeğinin gelişimi ve form durumu hakkında SABAH SPOR'a konuştu.

Arda Güler, şu ana kadar İspanya'da nasıl bir izlenim bıraktı?

Arda Güler, hem idmanlarda hem de sahadaki performansıyla fark yarattığını gösterdi. Teknik kalitesi ve gol atma konusundaki yeteneğinin üst düzeyde olduğunu kanıtladı.

İspanyol medyası, Arda Güler'e nasıl bir değer veriyor?

İspanyol medyası ve Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiği konusunda hemfikir. Arda az sürede bile çok fazla iyi iş yaptı. Bernabeu'daki iç saha maçlarında taraftarlar. Arda'yı izlemek istiyor. Maçların ikinci yarılarında Arda Güler tezahüratları oluyor. Taraftarlar onu çok seviyor ve neredeyse her iç saha müsabakalarında stadı inletiyor.

Arda'nın, Real Madrid'de forma giyme şansına sahip olmasının nedenleri neydi?

Arda'nın Real Madrid'de forma giymesi tesadüf değil. Hem onun bu kulüpte oynama isteği hem de Real Madrid'in geleceğin yıldızını kaçırmama kararlılığıyla bu transfer gerçekleşti.

ROLÜ HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYECEK



Real Madrid'in orta sahasında önemli yıldızlar var. Bu büyük isimler ayrıldığında Arda'nın takımdaki rolü ne olacak?

Arda'nın takımdaki rolü her geçen gün daha da büyüyecek. Orta saha rekabetine rağmen teknik direktör Carlo Ancelotti, oyuncuyu adım adım büyük hedeflere hazırlıyor diyebilirim.

Taraftarlar, Arda Güler'i çok seviyor. Basınla ilişkileri nasıl?

Arda'nın Real Madrid taraftarlarıyla arası oldukça iyi durumda. Dil engeline rağmen basın mensuplarına karşı da her zaman kibar ve saygılı bir tavır sergiliyor.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÜÇLÜ BAĞI VAR



Arda Güler'in antrenman performansını nasıl yorumlarsınız? Takım arkadaşları ve Ancelotti ile ilişkisi nasıl?

Hem idmanlarda hem de saha dışındaki profesyonel duruşuyla takım arkadaşlarıyla güçlü bir bağ kurdu. Teknik direktör Carlo Ancelotti de genç oyuncunun kariyerine büyük önem veriyor. Hocası Ancelotti, Arda'yı yavaş ve planlı bir şekilde hazırlıyor. Real Madrid'e uyum sağlaması zaman alacak ancak başarıya ulaşacağından eminim.



MBAPPE DÜŞTÜ ARDA DEĞERİNİ KORUDU

La Liga'da forma giyen futbolcuların Transfermarkt'ta piyasa değeri güncellenirken Arda Güler değerini korudu. Real Madrid'de oynayan milli futbolcunun, 45 milyon Euro'luk market değeri sabit kaldı. Takım arkadaşı Vinicius Jr, 200 milyon Euro'da sayarken La Liga'nın en değerli futbolcusu ünvanını korumasını bildi. Kylian Mbappe'nin 180 milyon Euro'luk değeri 160'a geriledi. Fransız yıldızın yanı sıra Real Madrid'den Rodrygo, Tchouameni, Militao, Endrick gibi isimlerde de düşüş gözlemlendi. Barcelona'nın süper starı Lamine Yamal ise 30 milyon Euro'luk yükselişle 180 milyon Euro'ya çıktı.