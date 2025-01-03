Bu habere dikkat!

İlk 17 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de topun oyunda kalma süresi gün yüzüne çıktı. Özellikle son dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
ve Fenerbahçe çalıştırıcısı Jose Mourinho
karşılaşmalardan sonra 'Topun sahada kalma zamanından'
yakınırken yapılan araştırmada istatistikler hocaların haklı olduğunu ortaya koyuyor.
ÇEKYA LİGİ KADAR OLAMADIK
153 müsabakanın oynandığı Süper Lig, 51 dakika 53 saniye ile topun oyunda kalma süresi bakımından 10 büyük lig arasında son sırada yer aldı.
Futbolcuların ortalama 100 dakika 28 saniye sahada kaldığı tabloda maçların %51.6'sı izlenebildi. Bize en yakın Çekya Ligi'nde bile top, 52 dakika 28 saniye oynandı. Zirvede Hollanda Eredivisie (57:52)
bulunurken sıralama; Premier Lig (57:13), Ligue 1 (56:51)
ve Bundesliga (56:24)
şeklinde oluştu.
EN AZ ALİ METOĞLU OYNATTI
H
akemlerin etkisine bakıldığında en az 5 maçta düdük çalan isimler arasında Muhammed Ali Metoğlu, 49 dakika 16 saniyelik değeriyle
topu en az kullandıran hakem oldu. Böylece yönettiği maçların yarısında top oyunda kalamadı. Metoğlu'nu; Halil Umut Meler (50:19) ile Kadir Sağlam (50:54)
takip etti. Yasin Kol ise topu oyunda en çok tutan hakem olarak öne çıktı. 55 dakika 29 saniye ile ilk sırada yer alan Kol'u, Emre Kargın (53:25), Cihan Aydın (53:25) ve Ali Şansalan (53:00)
izledi.