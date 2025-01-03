Bu habere dikkat!

İlk 17 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de topun oyunda kalma süresi gün yüzüne çıktı. Özellikle son dönemde Galatasaray Teknik Direktörüve Fenerbahçe çalıştırıcısıkarşılaşmalardan sonrayakınırken yapılan araştırmada istatistikler hocaların haklı olduğunu ortaya koyuyor.153 müsabakanın oynandığıFutbolcuların ortalama 100 dakika 28 saniye sahada kaldığı tabloda maçların %51.6'sı izlenebildi. Bize en yakın Çekya Ligi'nde bile top, 52 dakika 28 saniye oynandı. Zirvedebulunurken sıralama;veşeklinde oluştu.akemlerin etkisine bakıldığında en az 5 maçta düdük çalan isimler arasında Muhammed Ali Metoğlu,topu en az kullandıran hakem oldu. Böylece yönettiği maçların yarısında top oyunda kalamadı. Metoğlu'nu;takip etti. Yasin Kol ise topu oyunda en çok tutan hakem olarak öne çıktı. 55 dakika 29 saniye ile ilk sırada yer alan Kol'u,izledi.