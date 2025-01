Değişim yapamayan gidişatı değiştiremez

Ara transferde değişim yapamayan, gidişatı değiştiremeyecek. Eksiği doğru tespit edenler yeniden başlarOyuncular, öyle bir lig fikstürüne girecekler ki duş alıp kurulanmaya fırsat bulamayacak. Az sakatlık yaşayan takımlar daha az yıpranırFutbolun şu cümlesi güzel: "Bu maç bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız." Çünkü her hafta, yeni bir hedefi ortaya çıkarırAyın 13'ünden sonra yapılacak transferler mühim ama zirvedeki senaryoyu değiştirecek bir isim gelir mi Türkiye'ye sanmıyorumOcakayı F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş için ateşten gömlek giymek gibi geçecek. Çünkü bu 3 takımın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda nefes nefese geçecek maçları var. Oyuncular, öyle bir lig fikstürüne girecekler ki duş alıp kurulanmaya fırsat bile bulamayacaklar.Bu süreçte az sakatlık yaşayan kadrosunu dengeli ve ekonomik kullanan takımlar başarı yolunda az yıpranırlar.Örneğin G.Saray'ın bir sağ beke, stopere kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Buraya alınacak isimler yıldız olmaktan öte takıma katkı verebilecek, kolay uyum sağlayacak egosu olmayan, aidiyet duygusunu hisseden oyuncular olmalıdır. F.Bahçe ve Beşiktaş da eksik noktalarını tamir edecektir. Trabzonspor kupada söz sahibi olup, alma iddiasını yakalaması için 4 ya da 5 isabetli transfere ihtiyacı var. Yarışın adaletli olabilmesi için15 gün boyunca tüm takımlar yara sardılar, dinlendiler. Büyükler Avrupa Şampiyonası'ndan çıkıp gelip, dinlenme fırsatı bulamayan oyuncularına da nefes aldırdı.Yapılan yanlışı veya eksiği doğru tespit edenler için yol yeniden başlar. Çünkü Türkiye'de lig kararını "" verir. Yeni yıla sürprizlerle başlayacağız, herkes hazırlıklı olsun. Daha iyileri de göreceğiz, kötüleri de.ama Okan Buruk bunun çabuk farkına vardı ve demeçlerinde bu farkı en büyük rakipleri olarak tarif etti, haklı. F.Bahçe transfer hamlesine hazırlanıyor. Mourinho'nun tecrübesine güveniyorlar ve kimlik değiştirmek, takımın vücut dilini daha agresif yapmak niyetindeler. Yani; "devrede. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile çehresini değiştirecektir. Daha stabil bir oyun bulacaklardır. Kolay kolay yenilmezler.Çözümü oyuncu kalitesi üstünden aramak istiyorlar.İki kulvardaki yoğun maç trafiğinin ardından zirvedeki G.Saray ile takipçisi F.Bahçe'nin böyle bir tatile ihtiyacı vardı. Şimdi 3 kulvarda yarış verecekler. Rotasyon için kadro derinliği mühim. Bu konuda F.Bahçe'nin eli daha kuvvetli. G.Saray, ilk yarının kalan 2 maçında Göztepe ve Başakşehir'i geçmesi halinde şubat ayı sonundaki derbiye kadar büyük ihtimalle farkı korur.İsimler havada uçuşuyor ama zirvedeki senaryoyu değiştirecek bir isim gelir mi Türkiye'ye sanmıyorum. Sergen Yalçın ile Beşiktaş ayağa kalkmak zorunda. Elbette Trabzon'un da fazlasıysa üzdüğü taraftarını sevindirmesi gereken maçlar var önünde. Ligin alt sıralarında Adana Demir, Hatay ve Bodrum'un işi çok zor.Türk futbolunu yönetemeyen federasyonun hakem meselesini kulüplerin üzerine atmasına fıkra diyeceğim ama trajik bir hikâye.Ligin her zaman ikinci yarıların çok daha yüksek mücadeleleri beraberinde getirir. Ligin altında ve üstünde hedef baskısı arttıkça mücadele dozu da yükselir. Doğal olarak herkes bulunduğu yerden daha iyisini hedefleyerek ligi bitirmek isteyecektir. Zirve yarışı için de aynı şeyler geçerli. Galatasaray'ın çok büyük avantajı var. Bu mücadeleyi Fenerbahçe ile beraber ligin sonuna kadar taşıyacaklardır. Beşiktaş açısından en azından ligi 3. tamamlamak adına hâlâ önünde fırsatlar var. Bunu değerlendirmeye çalışacaklar.Çünkü her hafta, yeni bir hedefi ortaya çıkarır. Futbolun güzelliği de burada.Beşiktaş gibi aynı hedef Trabzonspor için de geçerli.Tabi ki Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor da önemli başarılara imza attı. Onların da Avrupa ve üst sıralar hedefi lige renk katacaktır.Galatasaray'ın avantajlı olduğu bir gerçek ama daha oynanacak 21 maç var. Dolayısıyla 21 mübasaka sonunda çok şey olabilir. Yarış geçen yıl olduğu gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek. Sahadaki futbol kadar dışarıdaki mücadele de yarışta önemli!..Yapay zeka, hakemleri analiz edecek. Atamalar kulüplerin de onanıyla olacak.Yani zirvede mücadele edecek iki takım, hakemler için de karşı karşıya gelecek. Sinirlerine hakim olan yine mutlu sona ulaşır.Bu da önemli bir faktör. Beşiktaş ve Trabzonspor üst sıraları zorlayamaz!.. İki takımın da motivasyonu yok. Türkiye Kupası'na odaklanmaları en doğru seçenek.düşüncesiyle Türkiye Kupası için iddialarını ortaya koyabilirler. Samsunspor, Eyüpspor ve Göztepe'nin başarılarının devam edeceğini düşünüyorum.Krallık koltuğunda 12 golle Başakşehir'in santrforu Piatek oturuyor. Polonyalı forveti, Trabzon'dan Banza (10) ile 9'ar golü bulunan Osimhen, Dzeko ve Immobile takip ediyor.Ligde 481 futbolcu, 714 sarı kart görürken 31 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.Süper Lig'de 17 haftalık süreçte 10 takım 12 kez teknik direktörle yollarını ayırdı.Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Eren Dönmezer, 15 yaş 10 ay 20 günlükken ligde forma giyen en genç isim oldu.Bu sezon Fenerbahçe ile Samsunspor, 16 maçta kalesini 7'şer defa gole kapatmayı başardı.Zirvede bulunan Galatasaray, rakip fileleri 47 kez havalandırdı. Maç başı 2.9'luk değer tutturdu.