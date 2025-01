Sivasspor Süper Lig’in eski gol kralına göz dikti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



''PAROLAMIZ ÜÇ PUAN''

Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Önemli bir maç, ilk devrenin son maçı. Şu an bulunduğumuz noktada da direkt rakibimizle oynuyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz, kesinlikle parolamız 3 puan. İyi bir futbolla, iyi bir mücadeleyle bu hafta 3 puanı alıp, biraz tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve önümüze çok daha özgüvenle bakmak istiyoruz'' dedi.



''TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR''

Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya da, "Açıkçası şu an tamamen lig maçına odaklandık. Ama bir gerçek var, aynı zamanda da tabii ki takımımızı güçlendirmek için arayışlarımıza devam ediyoruz. Bazı temaslarımız, bazı görüşmelerimiz, yönetim ve sportif direktörümüz tarafından devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda sonuçlanır. Bugüne kadar o arayışlarımızı yoğun bir şekilde ekibimle beraber devam ettirdik ama şimdi hem maçı hem rakibi analiz ederken hem de kendi oyuncularımızı hangi şekilde en iyi yerde, nasıl değerlendiririz, bu maçı nasıl rahat bir şekilde iyi oyunla kazanırız, onun düşüncelerine sahibiz. Haftaya da transfer dönemi açılınca oraya yoğunlaşır, bir an önce bize yardımcı olacak oyuncuları aramıza katarı" cevabını verdi.



''BOUPENDZA İLE FARKLI BİR İLİŞKİM VAR''

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Eyüpspor'da kiralık olarak top koşturan Emre Mor ile Romanya Süper Ligi takımlarından Rapid Bükreş'te forma giyen Aaron Boupendza'nın adının Sivasspor ile anıldığının hatırlatılması üzerine Ömer Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Emre Mor'la ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı. Basında çıkan bir haber ama zaten Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralandı, Eyüpspor'da da devam edeceği haberleri geldi. Aaron Boupendza ile ilgili de bir girişim olmadı. Ben yakın zamanda Romanya'ya gitmiştim maç izlemeye. Orada da görüştük. Tabii benim Aaron ile çok farklı bir ilişkim var. Çünkü biz onu Türkiye'ye getirdiğimizde istatistiği daha önce oynadığı kulüplerde çok aynı performansı sergilememişti. Biz de inanılmaz bir çıkış yakaladı. Özellikle benim oynattığım oyuna çok uygun bir oyuncuydu. Eğer öyle bir imkan olursa oyuncunun şartları, kulübün şartları uyarsa tabii ki aramızda görmek isteriz."