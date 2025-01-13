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Giriş Tarihi: 13.1.2025

Toksik maddelerin savaşı!

Toksik maddelerin savaşı!
Arjantin'de yayımlanan Semanario adlı magazin dergisi; İcardi, yeni sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara'yı kapağına taşıdı. "Toksik maddelerin savaşı" başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kullanıldı: Wanda, Mauro ve China Suarez'in birlikte yazdıkları, birkaç sezondan oluşan romanın bir sonu yok. Provokasyon ve intikam dolu son bölümlerin özeti ve neler olacağı: Nara ve Icardi mahkemede karşı karşıya geliyor ve sonra Eugenia (China Suarez), futbolcunun en büyük kızı için Nordelta'daki malikanede bir doğum günü partisi verecek. Neredeyse bir arada var oluyorlar!
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Toksik maddelerin savaşı!
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