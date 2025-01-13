yayımlanan Semanario adlı magazin dergisi; İcardi, yeni sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara'yı kapağına taşıdı. "Toksik maddelerin savaşı" başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:Provokasyon ve intikam dolu son bölümlerin özeti ve neler olacağı: Nara ve Icardi mahkemede karşı karşıya geliyor ve sonra Eugenia (China Suarez), futbolcunun en büyük kızı için Nordelta'daki malikanede bir doğum günü partisi verecek. Neredeyse bir arada var oluyorlar!