Arjantin'de
yayımlanan Semanario adlı magazin dergisi; İcardi, yeni sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara'yı kapağına taşıdı. "Toksik maddelerin savaşı" başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kullanıldı: Wanda, Mauro ve China Suarez'in birlikte yazdıkları, birkaç sezondan oluşan romanın bir sonu yok.
Provokasyon ve intikam dolu son bölümlerin özeti ve neler olacağı: Nara ve Icardi mahkemede karşı karşıya geliyor ve sonra Eugenia (China Suarez), futbolcunun en büyük kızı için Nordelta'daki malikanede bir doğum günü partisi verecek. Neredeyse bir arada var oluyorlar!