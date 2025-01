Ömer Erdoğan’dan, Rey Manaj açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"İyi hazırlanacağız"

Trabzonspor ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Pazartesi günü Trabzon'da zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Trabzonspor da belki sezona istediği gibi başlamamış olabilir ama kadroya bakınca iyi oyuncular, yetenekli oyunculara ve güçlü bir kadroya sahipler. Trabzonspor her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Biz bugünden itibaren hem analizlerle hem antrenmanlarla iyi hazırlanacağız. İnşallah orada da yine daha iyi bir oyun, futbolumuzu geliştirerek, iyi bir mücadeleyle puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.



"Menig'in oynamaması performansıyla alakalı"

Queensy Menig'in kadro dışı bırakılmadığını, performansından dolayı kadroya alınmadığını dile getiren Erdoğan, "Menig kadro dışı bırakılmadı. Zaten kendisi aramızda, antrenmanlara katılıyor. Şu an maç kadrolarında bulunmadı. O tamamen performansıyla alakalı. Performansını artırırsa o da bizimle beraber olur. Tamamen benim kararımdı bu. Menig beklentilerimiz olan bir oyuncuydu. Kulüp öyle transfer etti, kendisiyle alakalı. Bundan sonraki süreçte iyi çalışır, kendisi de isterse bizimle maç kadrosunda bulunur" ifadelerini kullandı.



"Transfer bugün veya yarın olabilir"

Tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmalarıyla alakalı bilgiler verdi. 47 yaşındaki teknik adam, "Geçen hafta Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci aramıza kattık. Bir veya iki oyuncu daha aramıza katmak istediğimizi iletmiştim. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Hatta çok ciddi görüşmelerimiz var. Belki bu hafta inşallah bugün, yarın da olabilir. Açıkçası 2-3 tane belirlediğimiz ve bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncularla kulübümüz çok yoğun bir şekilde görüşüyor. Bu bir süreç, oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor. Yönetim bu konuda gerçekten çok yoğun bir çaba harcıyor. İnşallah çok yakın bir zamanda onlarla da ilgili sonuç alırız" yanıtını verdi.



"Resmi bir teklif gelmedi"

Adı Beşiktaş ile anılan Rey Manaj ile ilgili yöneltilen soruyu da Erdoğan, şöyle cevapladı:

"Rey Manaj daha önce de söylediğim gibi ligimizin en iyi santrforlarından bir tanesi. İlgi olması, devre arasında özellikle farklı kulüplerle isminin geçmesi gayet normal ama bizimle de sözleşme uzattı. Şu an bizimle devam edecek gibi hareket ediyoruz. Resmi bir teklif de geldi mi, açıkçası bugüne kadar duymadım. O süreci de takip ediyoruz."



"En iyi 11'i sahaya sürmeye çalışacağız"

Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu'nun Trabzonspor maçında oynama durumlarına ilişkin ise Ömer Erdoğan, "Tolga da Efkan da yaklaşık 1 ay önce en son maçlarını oynadılar. Orada da bir kadro dışı olayı vardı. Takımla değil ama bireysel antrenmanlarına devam ettiler. Onları da takip edeceğiz. Efkan'ın küçük bir sakatlığı var. Şu an bizimle takım antrenmana çıkamıyor. Hafta sonu maça kadar durumunu takip edeceğiz. Faydalanabilirsek, faydalanacağız. Tolga antrenmanlara zaten başladı. Onun da durumunu takip edip, bizim istediğimiz oyuna uygun, istediğimiz sonuca götürecek en iyi 11'i sahaya sürmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.