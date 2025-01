Ölmeden önce çok pişman olurdum

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için dün Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Norveçli teknik adam, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'la daha önce görüştük ama bu kez başkan ve yönetimin projesi, doğru şeyler hissetmemi sağladı.İstanbul'da yaşamaya ve böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce görevime başlamak istiyorum.""Takımı yeniden inşa edeceğiz, bir yapı oluşturacağız. Kulübün daha önceki süreci kaotik geçti, daha stabil yapı olmalı. Hücumcu, genç, mücadele eden oyunculara ve oyuna ihtiyacımız var. Kulübün değerlerini tekrar bir araya getirip kenetlenmeliyiz.Doğru sebeplerden dolayı buradayım. Manchester United'da adım adım yükseldik. Beşiktaş'ın projesi bu projeye benziyor. Kötü gidişatı durdurmamız gerekiyor. Futbolcularımıza gelişmeyi öğretmek istiyorum. Samsunspor maçını izledik ve analiz ettik, gelişmemiz gereken konular var."Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 senelik mukavele yaptı. Norveçli teknik adam, yarım sezon için 1.2 milyon Euro, gelecek sezon için de 2.4 milyon Euro maaş alacak. Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımdaki ilk idmanına bugün çıkacak.Jose Mourinho harika bir teknik adam. Kendisine çok saygı duyuyorum. Henüz konuşmadım ama tekrar görüşmeyi bekliyorum.Gerçekçi olmalıyız. Geçen sezon 46, bu sezon ise 20 puanlık fark var. Gelişime odaklanmalıyız. Sonrasında nereye kadar gelişeceğimize bakmalıyız. Oyunculara yardımcı olacağım. Mustafa'yı Haaland ile kıyaslamak haksızlık olur.Saçlarım zaten beyazladı, sıkıntı yok (Gülerek). Manchester United'da toplamda 18 sene bulundum. Baskılar her zaman olacak.Norveçliler olarak çok çalışan mütevazi insanlarız. Pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu, Beşiktaş'ın kuruluşuyla arada tam 100 yıl var. Bence bu iyiye işaret.mza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarın mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemediğini ama bazı aşamaları geçmeleri gerektiğini söyledi. Adalı, "Adım adım yükseleceğiz.Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Herkesi umutlarını tazelemeye ve birlikteliğe davet ediyorum. Solskjaer'e içinde olduğumuz duruma rağmen isteklerimizi aktardım. Cesaretinden etkilendim. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kaldılar. Ole isededi. Bu sözler anlaşmamızda en büyük etken" şeklinde konuştu.Solskjaer, imza töreninin ardından yayınlanan tanıtım videosunda, "Kartallar gibi uçmak için gece ve gündüz çalışacağız. Sevgili taraftarlar; hayal kırıklıklarınızı, ne istediğinizi biliyorum. Bu yolda omuz omuza birlikte yürüyelim" ifadelerini kullandı.Solskjaer,bütün sorulara içtenlikle yanıt verdi. Hiç topu çevirmedi, net oldu. İşin magazin tarafına kaçmadı. Tüm yanıtlar tatmin ediciydi. Tuzak sorulara akıllı yanıtlar verdi, netti. Kısa ve öz konuştu. Her şeyden önce çok güleç bir yüzü var. Bu pozitif enerjisinin Beşiktaş'a da olumlu yansıyacağını düşünüyorum.Burada artık yapılacak tek şey Beşiktaş taraftarının kendisine destek olması. Eğer bu olmazsa kim gelirse gelsin başarılı olma şansı yok. Beşiktaş'ta son zamanlarda tribün kültürü olumsuz manada değişti. Dolayısıyla da Beşiktaş için yeni teknik direktörün bir şans olduğunu düşünüyorum. Sahip çıkın. Bunu fırsata çevirmek lazım. Sabır gösterilmeli. Çok büyük bir oyunculuk kariyeri var, tutkulu.. İyi bir teknik ekibe sahip.Bu toplantının en önemli anıydı.