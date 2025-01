Türkiye’de futbolu öğreniyorum

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Tadic'in maçın seyrini değiştirdiğini söylerken kadro tercihi sorusuna ilginç yanıt verdi: "Sayılmayan gol ve gördüğüm kart için konuşmak istemiyorum.Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın Solskjaer ile anlaşmasını da "Hoş geldin" sözleriyle yorumlayıp şunları söyledi: "Van Bronckhorst da önemli bir isimdi. Önemli kulüplerde çalışmıştı. Yeni teknik adamları da yüksek seviye biri. Sadece teknik adamlık olarak değil, Ole oyuncuyken de özeldi.Galatasaray ile aradaki puanfarkının 6'ya inmesini deyorumlayan Jose Mourinho, şöylekonuştu: "Rakibimizin biraz dahapuan olarak önüne geçmeyi umuyoruz.Açıkçası bizler çok fazla puan kaybı yaşadık.Kaybetmememiz gereken maçlarıkaybettik. Onlar da kazanmamaları gerekenmaçları kazandılar. Önümüzdekimaçları da kazanıp onların önünegeçmeye çalışacağız."Karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu. Mücadelenin ilk yarısında Djiku'nun eline gelen pozisyonda (1) Adana Demirspor cephesi penaltı itirazında bulunurken devam kararı geldi. İkinci yarıda ise önce En-Nesyri'nin (2), ardından da İrfan Can Kahveci'nin (3) attığı goller öncesinde faul için Halil Umut Meler'e VAR'dan uyarı gitti. Danimarkalı Sandi Putros'un uyarısının ardından pozisyonları inceleyen Meler iki kez faul nedeniyle golleri iptal etti.enerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Andersson Talisca'nın artık İstanbul'a gelmesini istiyor. Sarılacivertler, hem oyuncu hem de Suudi Arabistan kulübüile el sıkıştı. Ancak Suudi Arabistan temsilcisindeki alacaklarını talep eden Brezilyalı futbolcu bu sorunu çözmeden gelmiyor. F.Bahçeli yetkililer ise oyuncuyu ve temsilcisini arayarak bir an önce İstanbul'a gelerek takımla çalışmalara başlamasını ve hızlı şekilde işlemlerini halletmesini istedi. 30 yaşındaki hücumcunun bu hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.F.BahçeAsbaşkanı Acun Ilıcalı, yabancı VAR uygulaması başladığı için çok mutlu olduklarını söyledi. Ilıcalı, "Belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Gerilim düşecek. Gelecekten çok daha ümitliyim" dedi. Puan farkını kapatacaklarını da aktarırken sözlerini şöyle sürdürdü: "Güzel transferler yapacağız. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz."