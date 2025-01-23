Galatasaray’ın yasadışı bahse teşvik soruşturmasına verilen takipsizlik kararı bozuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının "meritking.news" isimli haber sitesinin "meritking" isimli yasa dışı bahis sitesine ait olduğu ve bahse konu sponsorluk anlaşmasının suç teşkil ettiğine dair müracaatı üzerine Galatasaray Spor Kulübü ve yönetici Eray Yazgan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Spor Toto, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak bu karara itiraz etti. 14 Eylül 2024'te oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Ramspark'taki dijital led panolarında ve Galatasaraylı futbolcuların formalarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığı itiraz dilekçelerinde anlatıldı.

BAHİS SİTESİYLE ANLAŞMA

Ayrıca, Galatasaray'ın resmi internet sitesinden 15 Eylül 2024'te, "Galatasaray Sportif A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber platformu olan 'meritking.news' markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayacak şekilde 14 milyon 60 bin dolar artı KDV bedelle futbol takımımızın forma sırtı, farklı branşlarımızda reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde açıklamaları da dilekçede yer aldı.

DOSYA TEKRARDAN SAVCILIKTA

İtiraz değerlendiren sulh ceza hakimliği verilen takipsizlik kararını bozdu ve soruşturma dosyasının tekrardan savcılığa gönderilmesini karar verdi. Kararda soruşturmanın eksik yürütüldüğü, geniş çaplı bir soruşturma yürütülmesi gerektiği kararda belirtildi.