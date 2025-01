Şampiyonu Mourinho belirler

G.Saray'ınfikstürü daha zor. F.Bahçe'nin Rize ve Kasımpaşa'ya karşı son yıllarda büyük üstünlüğü var. G.Saray, Rize'de hep zorlanıyor. Okan Buruk ve öğrencileri derbiye altı puan farkla çıkarlarsa kazanmak adına çok büyük psikolojik üstünlük yakalarlar. G.Saray taraftarı kafayı F.Bahçe'ye takmayıp takımlarına odaklanmalı. Transferde G.Saray'da ciddi sessizlik var. Transferleri ihtiyaca göre yapmak gerekiyor. G.Saray'ın sağ beke, kanat, santrfor ve orta sahaya ihtiyacı var. Nelsson'u Okan Buruk kazanmalı. Son iki sezonki şampiyonlukta onun da katkısı olduğunu unutmamak gerekir. Başarı yolundaki en güzel sözü dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan söyledi:G.Saray son iki şampiyonluğunda takım olduğu için ipi göğüsledi.Derbinin final haline gelmesi için F.Bahçe'nin 3 maçı kayıpsız geçmesi gerekir. Göztepe karşılaşması ile artık taraftarı da arkalarına aldılar ve takım bütünlüğünü oluşturdular. Yönetim, üç tane deve dişi gibi transfer yaptı. Puan farkının azalması, G.Saray'ın oyun olarak geriye gitmesi psikolojik üstünlüğü de yavaş yavaş F.Bahçe'ye taşıyor.kuralı şampiyonluk mücadelesini bambaşka yere taşıyabilir. Oyunu eleştirsek bile artık sonuç almayı bilen bir takım var. G.Saray'ın hem Okan Buruk hem de Metin Öztürk ile bir gün sonraki maçın hakemini baskı altına almaya çalışması bir işaret. İşlerin iyi gitmediğinin farkındalar, bütün tuşlara aynı anda basarak avantaj kovalıyorlar. Sonuçta onlar da derbiye kayıpsız gelmek durumundalar. Yoksa yıllardır F.Bahçe'nin yaşadığı kaos, Florya'nın kapısını çalar.İki takım da oyun olarak düşüşte.. G.Saray ve F.Bahçe oldukça stresli.. Bu gerginliği de camiaları yarattı.. Kolay değil.. Her maç ateş çemberi.. Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun sergileyeceği performans iki kulübü hedefe ulaştıracak.. Portekizli teknik adam, Buruk kadar dertlenmiyor mevzuyu onu diyeyim.. Mourinho'nun F.Bahçe umurunda değil.. Net olan bu.. Adam buradaki günlerini geçiriyor.. Her maç F.Bahçe takımı dokuz doğuruyor.. F.Bahçe taraftarı can çekişiyor. Camianın şampiyonluğa çok ihtiyacı var..Diğer tarafta Okan Buruk.. G.Saray'da da sıkıntılar var.. Özellikle disiplin.. Osimhen tek başına takımı taşıyor. Bugün sakatlansa G.Saray yandı! Derbiye kadar G.Saray'ın işi daha zor..Derbiye kadar iki takımın da üçer maçı var… Bu üç müsabakalık süreçte G.Saray iki kez deplasmanda karşılaşırken F.Bahçe iki maçı da kendi sahasında oynayacak. İki takım arasında altı puanlık bir fark var. Kabul etmek gerekir ki her mücadelenin kendi içinde zorluğu olduğu gerçeği var. Bir de Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası maçlarını düşündüğümüzde sakatlıklar ve cezalar öne çıktığında sorunlar her takım için aynı.Bu üç maçlık süreçte derbiye kadar nasıl bir durum ortaya çıkar, şu anda yorumlayabilme şansımız yok. Çünkü görünen o ki hiç umulmadık ve beklenmedik puan kayıpları oynanan her maç için geçerli.