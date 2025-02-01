Sergej Jakirovic: "Birçok gol fırsatı bulduk ancak yararlanamadık"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK GOL FIRSATI BULDUK"

Jakirovic, "Takımımı tebrik etmek istiyorum, çok iyi mücadele ettiler. 3 gündür buradayız, tabii çok fazla şey değiştirecek durumumuz yok. Ama takımdaki o enerjiyi sağladığımızı gördük, bunu sahaya yansıttılar. Bu bizim için çok önemliydi. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ama maç içerisinde onlara karşı daha iyi olabileceğimiz gösterdik. Birçok gol fırsatı bulduk, bunlardan yararlanamadık. Çok kolay bir şekilde Trabzonspor kalecisinin maçın adamı olduğunu söyleyebilirim. Bugün oynadığımız oyunu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.