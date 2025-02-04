Konyaspor evinde Eyüpsporu’u mağlup etti!

Türkiye Kupası C Grubu 2'nci hafta maçında Konyaspor, Eyüpspor'u ağırladı. Konyaspor, 45+2'de Aleksic, 48'de Melih Bostan ve 90+7'nci dakikada Ndao'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Konuk Eyüpspor'un karşılaşmadaki tek golünü 85'inci dakikada Thiam kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor puanını 6'ya yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada kaleci Birkan'ın hatalı pasında topa sahip olan Melih Bostan'ın şutu yandan auta çıktı.
36. dakikada sağ kanattan Prip'in ortaladığı topa yükselen Umut'un kafa vuruşu kalecide kaldı.
38. dakikada kaleci Deniz'in önde yakalandığı pozisyonda Halil Akbunar'ın şutunu Calusic kale önünde uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Umut'un ara pasında topla buluşan Aleksic'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
48. dakikada ceza alanı sağ tarafından topla beraber içeriye sokulan Melih Bostan'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0.
78. dakikada Thiam'ın ara pasıyla ceza alanına giren Emre Mor'un şutunu kaleci Deniz ayaklarıyla uzaklaştırdı.
85. dakikada Robin Yalçın'ın ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.
90+7. dakikada Keyta'nın ceza alanı ön çizgisinde ara pasıyla hareketlenen Ndao'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma Konyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.