İskenderun Teknik Direktörü Metin Akpunar: "Trabzonspor isyanın takımıdır"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İskenderunspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, maç hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

İskenderun Teknik Direktörü Metin Akbunar: "Trabzonspor isyan takımıdır" | Video

"TRABZONSPOR, İSYAN TAKIMIDIR"

İşte Akpunar'ın o sözleri: "Bugün İskenderun için çok önemli bir gündü. Hem stadyumun açılışı, uzun zamandır da seyircimizin önüne çıkamamıştık. Muhteşem bir seyirci ortamında çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiayı burada iyi ağırladığımızı düşünüyorum. Her zaman söylediğim bir şey var, paranın her şeyi satın alamadığı bir dönemde Trabzonspor isyanın takımıdır, her şeyi yapmıştır. Şenol Güneş hoca Türk Milli Takımı ile, Trabzonspor ve diğer takımlarla Türkiye'nin en büyük hocalarından birisidir. Bizim önceliğimiz lig, çok kısa zamanda çok sık maç periyodumuz var. Eğer bu seyirci aynı bu maçta olduğu gibi bizleri desteklemeye devam ederse, mutlaka bu takım play-off yapacaktır. Hatta daha büyük hedeflere de ilerleyebilir"