Avrupa’nın En iyisi

Fenerbahçe kariyerine sakin bir giriş yapan Youssef En-Nesyri sonrasında adeta uçuşa geçti. Süper Lig'de son 7 maçın 6'sında fileleri 10 kez havalandırırken bunlardan 4'ünde ikişer gol kaydetti. Süper Lig'de 13 golü olan ve Avrupa Ligi'nde 4 kez ağları sarsan Faslı yıldız, Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 3'e çıkardı. Erzurumspor karşılaşmasına sonradan girmesine rağmen rakibini 2 kez avlayan En-Nesyri, sarı-lacivertli takıma verdiği tabela katkısını 23'e (20 gol-3 asist) yükseltti. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, 2025 yılına da hızlı bir giriş yaptı.

PİATEK VE KRAMER DE TAKİPTE

Her kulvarda gol katkısı gerçekleştiren En-Nesyri, en iyi 15 lig ve Avrupa kupalarının baz alındığı değerlendirmede 2025 yılı içerisinde çıktığı 9 maçta 12 gollük (11 gol-1 asist) performansıyla zirveyi domine etti. Tabelayı 7 müsabakada değiştirirken sadece Lyon ve Konyaspor karşılaşmalarını boş geçti. Fenerbahçeli yıldızı, PSG'den Ousmane Dembele (11 gol), Real Madrid'den Rodrygo (7 gol-4 gol) ve İnter'den Lautaro Martinez (8 gol-1 asist) takip etti. Başakşehir'in Polonyalı forveti Piatek (7 gol-3 asist) beşinci olurken, Konyaspor'un Sloven oyuncusu Kramer ise 7 numarada yer aldı.

GOLLERE CEZA ARASI!

SON haftaların formda ismi En-Nesyri, gollerine mecburen ara verecek. Rizespor maçında attığı golden sonra formasını çıkardığı için sarı kart gören Faslı futbolcu, cezalı duruma düştü. Alanya karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.