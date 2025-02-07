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Giriş Tarihi: 7.2.2025

Erdoğan’dan plaket

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da ‘Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı’nda TFF başkanı ile 4 kulüp başkanına plaket verdi

Erdoğan’dan plaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inşa ve ihya çalışmalarına katkı veren, kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket verdi. Adıyaman'da düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nın ardından "Asrın Birlikteliği"ne katkı sağlayan 42 sektör temsilcisi plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Organizasyonda Başkan Erdoğan'ın plaket takdim ettiği isimler arasında, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer aldı.

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Erdoğan’dan plaket
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