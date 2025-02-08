Muhammed Emin için 17 numarayı seçti!

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, 17 numaralı formayı tercih etti. Yeni takımıyla imza töreninde basın mensuplarının karşısına çıkan İtalyan hücum oyuncusu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan için bu numarayı seçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bunu aldım çünkü Türkiye'de, hakkımda mesaj atan bir çocuk vardı. O sırada Türkiye'de deprem oldu ve o kurtulamadı. Babası bana, oğlunun tişörtündeki numarayı alıp almayacağımı sordu, çünkü 17 onun en sevdiği sayıydı. Babasına sözüm var, oradan kaldı ve ben de onu aldım.