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Giriş Tarihi: 24.2.2025 17:20 Son Güncelleme: 24.2.2025 17:23

Rangers'ın yeni hocası Barry Ferguson oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, teknik direktörlük görevine Barry Ferguson'un getirildiğini açıkladı.

Rangers’ın yeni hocası Barry Ferguson oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, Philippe Clement'tan boşalan teknik direktörlük görevine Barry Ferguson'ı getirdi. Rangers Kulübü, 47 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Ferguson ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk kariyerine Rangers'ta başlayan Ferguson, kaptanlığını yaptığı takımıyla 5'er kez İskoçya ligi, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Ferguson, teknik adamlık döneminde ise Blackpool, Clyde, Kelty Hearts ve Alloa Athletic'te görev yaptı. İskoçya liginde 27 hafta sonunda lider Celtic'in 13 puan gerisine düşen Rangers'ta St. Mirren'a karşı 2-0 kaybedilen maçın ardından Philippe Clement'ın görevine son verilmişti.

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

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Rangers'ın yeni hocası Barry Ferguson oldu!
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