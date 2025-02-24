Rangers’ın yeni hocası Barry Ferguson oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, Philippe Clement'tan boşalan teknik direktörlük görevine Barry Ferguson'ı getirdi. Rangers Kulübü, 47 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Ferguson ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk kariyerine Rangers'ta başlayan Ferguson, kaptanlığını yaptığı takımıyla 5'er kez İskoçya ligi, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.