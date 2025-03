Hacıosmanoğlu: Yabancı hakemin yanına yarım metre yaklaşamıyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu, kadınlar günü etkinliği düzenledi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: YABANCI HAKEM YÖNETİRKEN, HAKEMİN YANINA YARIM METRE YAKLAŞAMIYORLAR

Panel ve söyleşinin bitiminde Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz plaket vermek için sahneye çıktı. Plaket takdimi gerçekleştikten sonra açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusuna değindi.

Bir derbiyi kadın hakemin yönetmesini çok istediğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Panelin öncelikle sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii kadın - erkek eşitliğinden bahsetti arkadaşlarımız. Hepimizin kutsalı annelerimiz değil mi? Onlar doğurdu bizi. Demek ki kadınların her zaman bizden önde olması lazım. Ben hayatımda her zaman bu felsefeyi düşündüm. Yürürken hiçbir zaman onların önüne geçme gayretim olmadı, hep arkalarında durdum. Benim tek arzum var Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na da söyledim, son günlerde de gündemimiz derbi maçlarını yabancı hakemler mi yönetsin diye. Çünkü insanlar konuşmak için kendilerine malzeme arıyor. Malzeme buldukça da oradan işlemeye devam ediyorlar. Allah'tan tek bir dileğim var, benim görev yaptığım dönem içerisinde yabancı hakem istiyorlar ya, içinizden çıkıp bir kardeşimizin o derbi maçını yönetmesi en büyük hayalim. Bunun için de çok çalışmanız lazım. Biz federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Türk Eğitim Vakfı'na da buradan teşekkür ediyorum. Sizin talepleriniz doğrultusunda Selçuk Bey buna devam etmek zorunda. Kadınlarımızın daha çok söz sahibi olması için. Tabii başarmak için çok çalışmak lazım. İnşallah yabancı hakem isteyen kulüplerimize pırıl pırıl içinizden bir tane genç kardeşimiz çıkar, derbi maçını yönetir. Bizim kadınımız Osmanlı kadını. Ben dün hakem arkadaşlarımıza da söyledim. Maçları yönetirken yabancı hakem yönetirken Avrupa Kupası maçlarında dikkat ediyorsunuz, hakemin yanına yarım metre yaklaşamıyorlar. Dün akşam dedim sizin onlardan ne farkınız var? Siz niye müsaade ediyorsunuz. Kuralları uygularsınız yanına gelemezler. İkaz edersin, üstelerse sarı kartı gösterirsin. Aynı oyuncu bir daha aynı hareketi mi yapıyor, kırmızı kartı gösterirsin. Güçlü camialar var onlardan korkuyorsanız bu delikanlılığı gösterirseniz, o adamın bütün koruması bana ait. Kimse zarar veremez. Yeter ki doğruları yapın. Başarı oradan geçiyor. Sahada kuralları uygulayan sizsiniz, oranın hakimi sizsiniz. İnşallah en kısa zamanda bir tane bayan hakemimiz Süper Lig'de derbi maçını yönetirken Türk milleti de seyreder" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle söyleşi ve panel sona erdi.

FERHAT GÜNDOĞDU: KADINLARIN DERİNLEMESİNE BAKIŞ AÇILARININ BİRLEŞTİĞİ NOKTAYI YAKALAMAK ARZUMUZ

İlk olarak kürsüye çıkan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, katılımcılara buraya geldikleri için teşekkür etti. Ardından konuşmasına başlayan Ferhat Gündoğdu şu ifadelere yer verdi:

"Meslektaşlarımız, göz bebeklerimiz, hakemlerimiz en zor işi yapan, Türkiye'de hakemliğin hakemlik yönetiminin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bir de kadın yönünden empati yaptığımız zaman kadın yönünden daha da fazla zorlukları yaşayan bu meslektaşlarım çok büyük övgüyü hak ediyorlar. Onlara da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Herkesin öncelikle kadınlar günü kutlu olsun. Umarım güzel şeylere vesile olur. Futbol Federasyonu liderliğinde eğitim odaklı güzel gelecek için vesile olur bugün. Eğitim yapmadan, yatırım yapmadan hiçbir şekilde sonuç alamayacağız. Bunu biliyoruz. Ancak cari işlerle o kadar çok yoruluyoruz ki. Gündelik işlerimizi yaparken yatırım yapmaya, geleceğe bakmaya ve beklemeye tahammülümüz olmuyor. Hem bizler tarafından, hem paydaşlarımız tarafından hem de bizden hizmet tarafından. Burada bir zorluk yaşıyoruz. Tabii bunu aşmak bizim görevimiz. Kadın hakemlerimiz ne hissediyor? Onlar ne zorluk çekiyor? Seminerlerimizde bizim erkek arkadaşlarımız cayır cayır konuşuyor. Kadın arkadaşlarımıza bakıyorum hiçbir şey söylemiyorlar, teşekkür ediyorlar, çünkü her şeye olumlu tarafından bakmak alışkanlıkları. Kadınların derinlemesine bakış açılarının birleştiği noktayı yakalamak arzumuz. Eğer bunun ikisini bir araya getirebilirsek o zaman gerçek başarı olacak. Bunu yaparken bazı alışkanlıklarımız bizi engelliyor. Bunları aşmak için bizlere çok görev düşüyor. Bizim 610 tane kadın hakemimiz var. Toplam rakama baktığınız zaman 11'e 1 erkeklere göre. Bir takım düşünün sadece bir tanesinin kadın olduğunu düşünün, diğerlerinin hepsi erkek. Sayısal anlamda dengesizlik var. Tabii o bir tanesinin sesi çıkmaz, iyiyim hocam der, öyle diyor zaten. Çünkü 10 tanesinin daha çok sesi çıkıyor. Bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Ondan sonra niteliğe bakabiliriz. İki yönlü de çalışmamız olduğunun kadın hakemlerimiz farkındalar. Bunun göstergelerinden bir tanesi sene başında kendilerine bir şans verdik. Lütfen UEFA'nın bizden istediği profesyonel liglerde görev almak için erkek koşusunu koşma zorunluluğu diye bir zorunluluk var, bu erkek koşusunu koşmak için bir çaba içinde olun, biz de sizin yolunuzu açalım dedik. Sağ olsunlar buna çok hızlı reaksiyon gösterdiler. Çünkü azimli ve hırslılar, istiyorlar. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu erkek koşusunu koştu. Sanıyorum ki 2 tanesi önümüzdeki ay Avrupa'da maç alacak. Arkadan daha büyük bir güruh geliyor. Bu rekabet ortamını sağladığımızı söylemek istiyorum. Ocak ayında 42 tane kadın hakem arkadaşımızı klasmandaki kadrolara dahil ettik. Bunun büyük bir çoğunluğu Anadolu'da pek çok ile yayılıyor. Bugün Van'daki Rümeysa Gök arkadaşımla Tekirdağ'daki Hatice Aydın arkadaşımın aynı şartlara veya yakın şartlara sahip olması en büyük arzumuz. En önemli hedefimiz sahada nitelik ve niceliğini arttırırken VAR kadrosunda da hızlıca kadın hakem yetiştirme telaşı içine girdik. Bir arkadaşımızla VAR ve AVAR ekibi yapıp hızlıca onları da UEFA kadrolarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu hedef için önümüzdeki sene sonuç alacağız. Önümüzdeki senede A Ligi'nde en az bir tane kadın hakem arkadaşımızın görev alması için çalışıyoruz. Sonraki hedefimiz Süper Lig'de görev almaları. Bu aslında hedef olmamalı. Türk Eğitim Derneği'nin bize çok büyük desteği oldu İngilizce eğitimi için. Buradaki amacımız yurt dışındaki gücümüzü arttırmaktı."

Ferhat Gündoğdu'nun konuşmasının ardından düzenlenen "Türk Futbolunda Karar Verici Kadınlar" paneline kadın hakemler Melek Dakan ve Arzu Görgün katılım gösterdi. "Kadın Hakemlik Eğitimleri" söyleşisine ise kadın hakemler Asen Albayrak, Ayşenur Karakoç ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.