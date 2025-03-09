İteklemeler olmazsa Fenerbahçe kaybeder

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kale Arkası programına konuk oldu. İşte açıklamalarından satır başları:"Puan farkı 8'den 4'e düştü diye panik havası var.Fenerbahçe'nin de çok zor maçları var. Bodrum, Sivas sınırda.hafta sonunda Fenerbahçe, 11 tane kırmızı kart görmesi gerekirken 1 tane bile görmemiş. 39 tane görmesi gereken sarı kart gösterilmemiş.Bizim için yabancı veya yerli hakem fark etmiyor. Yeter ki iyi olsun. Sadece bir isim olmasın.Mourinho'nun,Türk insanını hor gören söylemlerine birinin dur demesi gerekiyordu.Kendisi hakkında savcılığa başvurumuz oldu, ifadesini verecek.Derbide Fenerbahçelilerin meşaleleri, stadyuma nasıl aldıkları ortaya çıktı.