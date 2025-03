Akıllarını aldık

ASİSTIM GOLDEN DAHA GÜZEL

Sezon başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, RAMS Park'a golle döndü. Türkiye'yi 2-1 öne geçiren golü atan yıldız oyuncu maç sonu taraftarı selamlayıp üçlü çektirdi. Farklı bir rolde oynadığını ve bunun Montella'nın isteği olduğunu belirten Kerem, "Kaleye yakın olmak, bu mevkide oynamak çok güzel. İlk ayağı kazandık, 90 dakika daha var. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz, bu ülke her şeyin güzelini hak ediyor. Asistim golden daha güzeldi. Golde topu göremedim zaten, son anda reaksiyon verdim" dedi.



EN ÇOK ÇALIŞTIĞIM SEZON!

Topla buluştuğu ilk pozisyonda ağları bulan İrfan Can Kahveci, her zaman hazır olmak için çalıştığını söyledi. Golü için de Kerem'e teşekkür eden deneyimli oyuncu şöyle devam etti: "Bu ülkenin güzel günlere ihtiyacı var. Gruplarda birinci çıkmayı hak etmiştik, bir şanssızlık oldu. Daha biten bir şey yok. İkinci maçta da en iyi skoru alarak A Ligi'ne çıkacağız. Kerem gol öncesi bana pivot santrfor gibi topu indirdi. Çok mutluyum. Hayatımda belki de en çok çalıştığım sezon. Oynamak ve forma almak için her şeyi yapıyorum. Takımlarda ayrışma oluyor ama burada bunu göstermiyoruz."



ORKUN BUDAPEŞTE'DE YOK!

Karşılaşmada perdeyi açan golü atan Orkun Kökçü, 41. dakikada Nagy'ye kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Benficalı oyuncu, Pazar günü Budapeşte'deki maçta forma giyemeyecek.



A LİGİ'NE NASIL ÇIKARIZ?

A Milli Takımımız Macaristan karşısında elde ettiği 3-1'lik galibiyetle birlikte ikinci maç öncesinde avantaj da yakaladı. Türkiye, Budapeşte'de Pazar günü oynayacağı karşılaşmada her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek. Millilerimiz bir farklı yenilgilerde de A Ligi biletini alan taraf olacak. İki farklı mağlup olursak maç uzatmaya gidecek. Üç farklı kaybetmemiz durumunda ise B Ligi'nde kalacağız.



İÇERDE YIKILMAYIZ!

A Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde oynadığı son 9 iç saha maçını da kaybetmedi. Kırmızı-beyazlılar 6 kez kazanıp 3 defa da berabere kaldı.



%50'SİNİ KAZANDI!

Vincenzo Montella yönetiminde 20 maçı geride bırakan Türkiye, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet-6 mağlubiyet- 4 beraberlik aldı.



ÖNCE İFTAR SONRA MAÇ

Karşılaşma başlamadan İstanbul'da iftar vakti geldi… Oyuncularımız ısınırken okunan akşam ezanının ardından kenara gelen Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın iftarlarını yaptı. Oyuncularımız maça 38 dakika kala oruçlarını, görevlilerin getirdiği su ve hurma ile açarak ardından ısınmaya devam etti…



HAKAN: ARDA INTER'E GELSİN

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, Arda Güler'in Inter'le adının anılmasıyla ilgili "Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. Önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah İtalya'ya gelir" ifadesini kullandı.

MİLLİ TAKIM'DA HAYALİM VAR

İKİ asisti ile karşılaşmanın kahramanlarından olan Oğuz Aydın, ikinci maç için temkinli hareket edeceklerini söyledi. "İnşallah orada fişi çekeceğiz" diyen kanat oyuncusu şöyle devam etti: "Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum. Hayallerim var ama bunun için konuşmak için erken. En büyük hedefim Milli Takım'da kalıcı olup tarih yazmak."