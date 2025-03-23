Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TV8 CANLI MAÇ İZLE HD: Macaristan-Türkiye milli maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 23.3.2025 16:43 Son Güncelleme: 23.3.2025 16:43

TV8 CANLI MAÇ İZLE HD: Macaristan-Türkiye milli maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranında!

Türkiye, Macaristan karşısında rövanşa çıkıyor. İlk maçı 3-1 skorla avantajlı tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, bu kez deplasmanda A ligi biletini almaya çalışacak. 2 farklı avantajı korumak isteyen Milliler Budapeşte'de. Karşılaşma TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı takip edilecek. İşte, Macaristan-Türkiye milli maçı TV8 canlı izle HD ekranı ve 23 Mart yayın akışı programı...

TV8 CANLI MAÇ İZLE HD: Macaristan-Türkiye milli maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranında!

Ay-Yıldızlar Macaristan karşısında 2. maçına çıkıyor. Taraftar ekran başında karşılaşmayı canlı takip etmek için bekliyor. TV8 ekranlarında takip edilecek milli maç öncesi ilk 11 kadrosu gündemde. UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu bu maçla tamamlanıyor. İşte, Macaristan-Türkiye maçı TV8 canlı izle ekranı...

Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi bu akşam 20.00'de başlıyor. Kazanan takım yoluna A liginde devam edecek. Kaybeden ise B liginde kalacak. Milli maç heyecanı başladı.

Macaristan-Türkiye maçı TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI - 23 MART 2025

08.00 Oynat Bakalım

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

12.45 O Ses Türkiye

15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20.00 Macaristan – Türkiye maçı

22.15 Survivor All Star-Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

TV8 CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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TV8 CANLI MAÇ İZLE HD: Macaristan-Türkiye milli maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranında!
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