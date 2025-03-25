Haber turu

Sosyal medya yalanına tepki: Erteleme yok!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı. Önceki gün sosyal medyada yayılan iddialar sonrası TFF'den yapılan duyuruda, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır" denildi.



MELER SAKATLANDI TÜRKMEN YÖNETTİ

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar B/C Ligi play-off turunda oynanan İrlanda Cumhuriyeti- Bulgaristan maçında sakatlık yaşadı. 37. dakikada kenara gelerek sağlık ekibiyle görüşen Türk hakem, tedavisinin ardından geri döndü. İkinci yarı, hakemin sakatlığı nedeniyle 8 dakika gecikmeli başladı. Meler devam edemeyince 4. hakem Mehmet Türkmen görev aldı.



GALATASARAY'DAN DESTEĞE DEVAM

GALATASARAY, 6 Şubat deprem felaketinin ardından "Birlikte 1905" programı kapsamında bölgeye desteğini sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Okan Buruk, Kahramanmaraş'ta iftar organizasyonuna katıldı. Sarı-kırmızılılar, ardından Galatasaray Kulübü ve Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanını ve konteyner evlerini ziyaret eti. Vali Mükerrem Ünlüler'den de bilgi alan Özbek, "Maraş'ta bu yerleşkeyi yaptık. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz büyük bir çaba harcıyor. Biz de elimizden geldiği kadar buradaki insanlara gelip dokunmak istiyoruz" diye konuştu.



İTALYA'DA VAR DEVRİMİ BU HAFTA BAŞLIYOR!

İTALYA Serie A'da Video Yardımcı Hakem uygulamasında şeffaflığı artırmak için düğmeye basıldı. Bu hafta sonu oynanacak 30. hafta karşılaşmalarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların, stadyumların dev ekranlarından gösterileceği ve bu şekilde seyircilerin bilgilendirileceği belirtildi. Ayrıca yine bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final müsabakalarında da bazı tartışmalı pozisyonlar, hakemin üzerindeki mikrofonun stat hoparlörüne bağlanılmasıyla hem tribündeki hem de televizyon başındaki seyircilere açıklanacak.