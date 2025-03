Ozan Tufan hedefini açıkladı! A Milli Takım itirafı...

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

OZAN TUFAN: "OLUMLU ŞEYLER ÇIKTI"

Ozan Tufan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hocamızın gelişiyle birlikte yeni bir sisteme, yeni bir taktik anlayışına geçtik. Kısa bir sürede bunu uygulamaya çalıştık Başakşehir maçında. Hocamızın istediklerini yüzde 100 yapmak istedik bu karşılaşmada ama tam yapamasak da zaman zaman yaptığımız bölümlerde skoru elimize aldık. Olumlu şeylerin çıktığını gördük bu da bizi mutlu etti. Bundan sonraki dönemde bu taktik ve sistemin üzerine daha çok yoğunlaşıp daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Bu sezon içinde inişli çıkışlı bir performansım oldu. Takım olarak da iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemem. Takımın da dalgalı bir performansı vardı benim de öyle. Tabii ki taraftarın ve şehrin beklentisi bu değil bunun farkındayız. Bazı şeyleri düzeltmek bizim elimizde. Bunu düzeltmek için çabalıyoruz değiştirmek de zorundayız. Bu oyunun benim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlasını yapmak zorundayım bunu da yapmaya çalışacağım. Maç içinde gol atılır bu insanları mutlu eder ama en önemli şey Trabzonspor'un galip gelip ligde daha üst sıralarda olmasıdır. Golden çok benim için önemli olan nokta Trabzonspor'un başarısıdır. Benim adıma üzücü olan taraf bu kadar geç alınmış bir deplasman galibiyetidir. Deplasmanda 3 puan aldığımız için mutluyuz. Milli Takım'la ilgili olarak benim hayallerim devam ediyor. Daha önce defalarca milli formayı giydim. Hedeflerimden biri daha çok giyebilmek. Macaristan'a karşı oynanan maçlarda gururlandık, mutlu olduk. Ben de Milli Takım'daki arkadaşlarımın çoğu ile iletişim halindeyim onların arasında olmak da istiyorum. O yüzden bu mücadeleyi veriyorum. Umarım tekrar milli formayı giyerim.

"SAYISIZ KEZ ELEŞTİRİLDİM"

Eleştiriler olacaktır. İlk defa yaşadığım bir durum değil. Daha önce de sayısız kez eleştirildiğim zamanlar oldu. Önemli olan bunu tersine çevirebilmek, sahaya yansıtabilmek. Bu sene zaman zaman yansıtabildiğim zamanlar oldu, kötü maçlarım da oldu. Tabii ki eleştiriler çok doğaldır. Eleştirilerden aldığımız derslerle bunu sahada tersine çevirebilmektir doğru olan. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Gönlüm ister ki her maç iyi oynayayım ama takım olarak iyi bir performans koyamadık sezon başından beri. Daha iyi performans koyabilmemiz için hepimizin yüzde 100 bir antrenman ve maç performansı yapmamız lazım. Bu da oyuncular arasında değişkenlik gösterebiliyor. O değişiklikten dolayı hoca değişikliği oldu. Her hocanın farklı taktik ve anlayışı var. Biz de buna baktığımızda 3. hocamızı değiştirdik ama hepsinin benim için yeri ayrı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Fatih Hocanın döneminde farklı bir anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Bu farklı anlayışla da ben diğer takımların bizim saha içi dizilişimizi ve baskılarımızı çok çabuk anlayabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü birkaç sistem üzerinde oynadığımız oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz. Ben önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum. Sezon sonuna kadar inşallah daha iyi gideriz.

"HER HOCANIN İSTEĞİ FARKLI"

Her hocanın isteği, arzusu farklı oluyor saha içerisinde. Futbola ilk sağ bek olarak başladım. Orta sahaya evrildim. Sonra sağ iç, forvet ve orta sahayı dönüşümlü olarak oynadım. Bugün de bakıyoruz ki yeni sistemimizde biraz forvete yakın gibi duruyorum ama daha çok hem defansa hem hücuma yardım eden bir rol aldığımı söyleyebilirim. Benim için mevkiinin çok önemi yok. Kendi istatistiklerimi göstermektense takımın başarısının daha ön planda olmasını istediğim bir karakterim var. Çünkü benim yapacağım bir istatistik sadece beni mutlu eder ama takımın galibiyeti bütün şehri ve takımı etkiler. O yüzden benim karakterim de beklentim de bu yöndedir. O yüzden hocam bana nerede görev verirse versin elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım.

"KİLOM KONUSUNDA..."

Sezona başlarken tabii şampiyonluk hedefimiz vardı. Olumsuz sonuçlar nedeniyle bunu başaramadık. Bundan dolayı üzgünüz. Geri kalan dönemde artık hedefimiz kupa. Gerçekçi konuşmak gerekirse ilk 3 çok zor gözüküyor. Ligde kalan maçlarda son ana kadar mücadelemizi edip ligde de gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bu saatten sonra kaybetmeye tahammülümüzün olmadığı bir dönemdeyiz. Kilom konusuyla ilgili de şunları söyleyebilirim. Bu konu eleştirildiğim konuların başında geliyor. Ben de bu durumdan oldukça rahatsızım. Dışarıdan kiloluymuşum gibi gözükebilir ama öyle bir durum yok. Eğer öyle olsa hem teknik ekibimiz hem yönetimimiz bu konuyla alakalı ceza verirler. Dışarıdan baktığınızda rahatsızlık duyabilirsiniz ama ben oldukça formdayım."