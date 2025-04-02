Trabzonspor destan yazdı!

Futbolun verimli toprakları Trabzon'dan yetişen genç futbolcular, tarih üstüne tarih yazarken dün bir dünya devini daha evine yolladılar. UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus ve Atalanta'yı eleyen
bordo-mavililerin U19 takımı, dün yine bir İtalyan ekibi İnter'i 1-0'lık skorla devirdi ve yarı finale çıkan ilk Türk kulübü
olmayı başardı. Trabzon tarihinin resmi olarak gördüğü en yüksek taraftar sayısına ulaşılan maçta Fırtına, rakibine göre çok üstün bir oyun sergiledi.
39. dakikada İsviçreli hakem, İnter lehine tartışılan bir penaltı kararı uydurdu... Ancak kaleci Erol Can Çolak, Topalovic'in vuruşunda gole izin vermedi ve takımını ayakta tuttu.
MAÇ İSVİÇRE'DE
Bordo-mavili takımın hocası Eyüp Saka, 75. dakikada oyuna Ekrem Terzi'yi aldı. Terzi de 77'de rakibin hatasını iyi değerlendirdi ve topu 4 kişinin arasından yaptığı vuruşla filelere yolladı.
Bu gol sonrası Trabzon'da çifte bayram yaşandı. Temsilcimiz bitiş düdüğüne kadar skoru koruyunca yarı final biletini aldı. Şimdi rakip Salzburg… Avusturya ekibi de Olympiakos'u geçerek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. 25 Nisan'daki heyecan dolu müsabaka, İsviçre'de oynanacak.
YOK BÖYLE REKOR!
Trabzonspor taraftarları, U19 takımına sahip çıktı. Bordo-mavili futbolseverler, kupa yolunda ilerleyen gençleri desteklemek için dün Papara Park'a akın etti. Karşılaşmayı tam 40 bin 368 kişi tribünden izledi. Bu rakam, UEFA Gençlik Ligi'nin rekoru oldu. Bundan önceki rekor, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid mücadelesine aitti. Ayrıca Trabzonspor kulübünün tarihine de geçen bir müsabakaydı. 2021-22'de A Takım'ın şampiyonluğu ilan ettiği Antalyaspor maçındaki seyirci sayısı bile resmi olarak geride bırakıldı
ve Trabzon'da ulaşılan en yüksek taraftar sayısı oldu.
YEDEK KALECİ EROL CAN PENALTI KURTARDI!
Bu galibiyetin en büyük mimarı, kaleci Erol Can Çolak'tı… Bordo-mavililerin U19 takımında 2. kaleci konumundaki Erol Can, Ahmet Doğan Yıldırım'ın sakatlığı sebebiyle dün ilk 11'de sahaya çıktı.
39. dakikada İnter lehine hakem tartışmalı bir penaltı kararı verirken, topun başına Topalovic geçti. Sloven futbolcunun şutunu Erol Can ayaklarıyla kurtararak büyük başarıya imzasını koydu.
Bu arada Erol Can'ın babası ve dedesinin de kalecilik yaptığı ortaya çıktı.
SAKA: EKREM'E SÖYLEMİŞTİM!
U19
takımının teknik sorumlusu Eyüp Saka, maç sonu açıklamasında iddialı olduklarını belirtti. Saka, ''Kupayı istiyoruz. Bir Karadeniz çocuğu olarak, bizim olduğumuz yerde iddia vardır. Çocuklarımızın değerini ve potansiyelini biliyoruz'' dedi. Ayrıca, ''Santrforsuz oynuyoruz, elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz.
Ekrem'e, 'Maçın kahramanı sen olacaksın' demiştim. O da golünü attı" ifadelerini kullandı.
UEFA: HARİKASIN TRABZONSPOR
UEFA,
Trabzonspor'un İnter'i 1-0 yendiği maçta taraftar rekoru kırılmasıyla ilgili "İnanılmaz destek"
paylaşımı yaptı. Yayımlanan mesajda, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40.368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek. Elit kulüp turnuvalarına giden yolda önemli bir adım olan bir organizasyonu bu kadar çok taraftarın desteklediğini görmek harika!
Trabzonspor ilk kez UEFA Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi" denildi.
GOLÜNÜ ATTI CEZALI OLDU
Trabzonspor'u galibiyete taşıyan
golü atan Ekrem
Terzi, formasını
çıkartarak sevincini
yaşadığı için sarı
kart gördü. Ekrem bu
nedenle ceza sınırına
ulaştı ve Salzburg
mücadelesinde yok.
FATİH TEKKE'NİN TÜM EKİBİ GELDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçı ekibinin tamamıyla tribünden takip etti. 12 kişilik teknik kadrosunu karşılaşmaya getiren Tekke, birçok kez not alırken görüntülendi.