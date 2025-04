Trabzonspor destan yazdı!

Futbolun verimli toprakları Trabzon'dan yetişen genç futbolcular, tarih üstüne tarih yazarken dün bir dünya devini daha evine yolladılar.bordo-mavililerin U19 takımı, dün yine bir İtalyan ekibi İnter'i 1-0'lık skorla devirdi veolmayı başardı. Trabzon tarihinin resmi olarak gördüğü en yüksek taraftar sayısına ulaşılan maçta39. dakikada İsviçreli hakem, İnter lehine tartışılan bir penaltı kararı uydurdu... Ancak kaleci Erol Can Çolak, Topalovic'in vuruşunda gole izin vermedi ve takımını ayakta tuttu.Bordo-mavili takımın hocası Eyüp Saka, 75. dakikada oyuna Ekrem Terzi'yi aldı. Terzi de 77'de rakibin hatasını iyi değerlendirdi veBu gol sonrası Trabzon'da çifte bayram yaşandı. Temsilcimiz bitiş düdüğüne kadar skoru koruyunca yarı final biletini aldı. Şimdi rakip Salzburg… Avusturya ekibi de Olympiakos'u geçerek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.Trabzonspor taraftarları, U19 takımına sahip çıktı. Bordo-mavili futbolseverler, kupa yolunda ilerleyen gençleri desteklemek için dün Papara Park'a akın etti. Karşılaşmayı tam 40 bin 368 kişi tribünden izledi. Bu rakam, UEFA Gençlik Ligi'nin rekoru oldu. Bundan önceki rekor, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid mücadelesine aitti. Ayrıca Trabzonspor kulübünün tarihine de geçen bir müsabakaydı.ve Trabzon'da ulaşılan en yüksek taraftar sayısı oldu.Bu galibiyetin en büyük mimarı, kaleci Erol Can Çolak'tı… Bordo-mavililerin U19 takımında 2. kaleci konumundaki Erol Can,39. dakikada İnter lehine hakem tartışmalı bir penaltı kararı verirken, topun başına Topalovic geçti. SBu arada Erol Can'ın babası ve dedesinin de kalecilik yaptığı ortaya çıktı.U19takımının teknik sorumlusu Eyüp Saka, maç sonu açıklamasında iddialı olduklarını belirtti. Saka, ''Kupayı istiyoruz. Bir Karadeniz çocuğu olarak, bizim olduğumuz yerde iddia vardır. Çocuklarımızın değerini ve potansiyelini biliyoruz'' dedi. Ayrıca, 'Ekrem'e, 'Maçın kahramanı sen olacaksın' demiştim. O da golünü attı" ifadelerini kullandı.UEFA,Trabzonspor'un İnter'i 1-0 yendiği maçta taraftar rekoru kırılmasıyla ilgilipaylaşımı yaptı. Yayımlanan mesajda, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40.368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek.Trabzonspor ilk kez UEFA Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi" denildi.Trabzonspor'u galibiyete taşıyangolü atan EkremTerzi, formasınıçıkartarak sevinciniyaşadığı için sarıkart gördü. Ekrem bunedenle ceza sınırınaulaştı ve Salzburgmücadelesinde yok.Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçı ekibinin tamamıyla tribünden takip etti. 12 kişilik teknik kadrosunu karşılaşmaya getiren Tekke, birçok kez not alırken görüntülendi.